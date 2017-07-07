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Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»

07.07.17 14:42

За получение серой зарплаты работника должны привлекать к уголовной ответственности, ведь он в сговоре с работодателем - такие смелые выводы делают представители УФНС по Липецкой области. 

Вот какое мнение "Липецкой газете" высказала Светлана Марчукова, начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Липецкой области, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 3 класса

— При получении «серых» денег у работника могут возникнуть проблемы с получением кредита, так как банк обращает внимание на размер официальных доходов. Также скажется нелегальная зарплата и на получении налоговых вычетов при приобретении жилья или обучении ребенка. Возврат излишне уплаченных налоговых платежей осуществляется, исходя из суммы официально перечисленного в бюджет с заработной платы работника налога на доходы физических лиц. А если налог будет минимальным, то таковой будет и возвращенная сумма.

И самое главное, от официальной заработной платы напрямую зависят страховой стаж и размер будущей пенсии, которая формируется из отчислений, производимых работодателем в Пенсионный фонд. Подойдет пенсионный возраст, и, окажется, что ничего человек себе на пенсионном счете не скопил, как бы много и хорошо не работал всю свою трудовую жизнь и какую бы большую зарплату не получал. Вряд ли стоит жить одним днем, не задумываясь о собственной старости.

Поэтому, соглашаясь на получение заработной платы «в конверте», каждый человек должен понимать свою ответственность. Работник может быть обвинен в сговоре с владельцем предприятия и наказан крупным штрафом или даже лишением свободы — получая зарплату «в конверте», он не может не знать, что предприятие недоплачивает в бюджет НДФЛ и страховые взносы. И опять же, за свою нищенскую старость придется винить только себя.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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2 мнения
Клерк
Sigma_21
, Пенза
Каждый человек должен понимать, что его все равно кинут. Государство должно сначала заработать доверие у граждан, а потом уже требовать. А что касается налогового инспектора - то у него должность такая.
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