С 1 июля минимальное пособие по уходу за первым ребенком составит 3120 руб.

С 1 июля 2017 года МРОТ повышен до 7800 рублей в месяц. В связи с этим, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по страховым случаям, наступившим с 01.07.2017 года, когда у работника отсутствует заработок в расчетном периоде или средний месячный заработок окажется меньше МРОТ, следует применять МРОТ в сумме 7800 рублей, напомнили в отделении ФСС по Тверской области.

Следует учитывать, что при исчислении ежемесячного пособия по уходу за ребенком исходя из МРОТ, в указанных случаях средний дневной заработок не рассчитывается и коэффициент 30,4 не применяется. Следовательно, с 1 июля 2017 года размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисленного исходя из нового размера МРОТ составит 3120,00 рублей (7800,00 х 40%).

При этом, во всех случаях исчисленное ежемесячное пособие по уходу за ребенком не может быть меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного Законом от 19 мая 1995 № 81-ФЗ.

С 1 февраля 2017 года минимальные размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляют:

• 3065,69 руб. по уходу за первым ребенком;

• 6131,37 руб. по уходу за вторым и последующими детьми.

Учитывая, что с 1 июля 2017 года размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисленного исходя из МРОТ (7800 х 40% = 3120,00 руб.) выше установленного с 01.02.2017 года минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком (3065,69 руб.), ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком, в указанном случае, должно назначаться в сумме 3120,00 рублей в месяц.

При этом размер пособия, назначенного до изменения размера МРОТ, с 1 июля 2017 года перерасчету не подлежит.

Обращаем внимание, что указанный расчет приведен для случая, когда работник занят на условиях полного рабочего времени. В случае если работник на момент наступления страхового случая (отпуска по уходу за ребенком) работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня) при исчислении ежемесячного пособия по уходу за ребенком исходя из МРОТ с применением коэффициента продолжительности рабочего времени работника, исчисленный размер пособия необходимо сравнивать с установленными с 1 февраля 2017 года минимальными размерами пособий.