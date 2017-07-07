Клерк.Ру
 

С 1 июля минимальное пособие по уходу за первым ребенком составит 3120 руб.

07.07.17 16:49

С 1 июля 2017 года МРОТ повышен до 7800 рублей в месяц. В связи с этим, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по страховым случаям, наступившим с 01.07.2017 года, когда у работника отсутствует заработок в расчетном периоде или средний месячный заработок окажется меньше МРОТ, следует применять МРОТ в сумме 7800 рублей, напомнили в отделении ФСС по Тверской области.

Следует учитывать, что при исчислении ежемесячного пособия по уходу за ребенком исходя из МРОТ, в указанных случаях средний дневной заработок не рассчитывается и коэффициент 30,4 не применяется. Следовательно, с 1 июля 2017 года размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисленного исходя из нового размера МРОТ составит 3120,00 рублей (7800,00 х 40%).

При этом, во всех случаях исчисленное ежемесячное пособие по уходу за ребенком не может быть меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установленного Законом от 19 мая 1995 № 81-ФЗ.

С 1 февраля 2017 года минимальные размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляют:

• 3065,69 руб. по уходу за первым ребенком;

• 6131,37 руб. по уходу за вторым и последующими детьми.

Учитывая, что с 1 июля 2017 года размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, исчисленного исходя из МРОТ (7800 х 40% = 3120,00 руб.) выше установленного с 01.02.2017 года минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком (3065,69 руб.), ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком, в указанном случае, должно назначаться в сумме 3120,00 рублей в месяц.

При этом размер пособия, назначенного до изменения размера МРОТ, с 1 июля 2017 года перерасчету не подлежит.

Обращаем внимание, что указанный расчет приведен для случая, когда работник занят на условиях полного рабочего времени. В случае если работник на момент наступления страхового случая (отпуска по уходу за ребенком) работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня) при исчислении ежемесячного пособия по уходу за ребенком исходя из МРОТ с применением коэффициента продолжительности рабочего времени работника, исчисленный размер пособия необходимо сравнивать с установленными с 1 февраля 2017 года минимальными размерами пособий.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»
Бухгалтерские новости
 
Повышение МРОТ до 7800 не влияет на фиксированные взносы ИП
 
Бухгалтеру
 
Пособия по уходу за ребенком– 2017: подборка самых частых вопросов
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Заработная плата. Выплаты работникам»

Все семинары по теме Заработная плата. Выплаты работникам
Рубрики
еще
»
Мнения105
Аноним прокомментировал материал «В августе вырастут пенсии у работающих пенсионеров»
17:05
Аноним прокомментировал материал «Новый кассовый чек по закону № 54-ФЗ: путеводитель по всем реквизитам»
17:03
Клерк
hub прокомментировал материал «Как в 2018 году будет происходить индексация пенсий работающих пенсионеров после увольнения»
17:02
Клерк
Hokori прокомментировал материал «Россияне стали больше тратить и меньше копить»
16:56
Аноним прокомментировал материал «Как в 2018 году будет происходить индексация пенсий работающих пенсионеров после увольнения»
16:46
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
16:22
Клерк
hub прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
16:19
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
16:14
Бухгалтер-экономист
Галина1977 прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
16:11
Аноним прокомментировал материал «Новые штрафы за грубое нарушение в базе по взносам: справочник для бухгалтера»
16:06
Аноним прокомментировал материал «Как инспекторы будут проверять вашу декларацию по НДС за 2 квартал 2017 года»
16:03
Клерк
hub прокомментировал материал «Презумпции добросовестности налогоплательщика не будет: мнение юристов расходится с мнением депутатов»
15:56
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:50
Аноним прокомментировал материал «Россияне стали больше тратить и меньше копить»
15:47
Клерк
hub прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
15:46
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
15:45
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
15:38
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:33
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Презумпции добросовестности налогоплательщика не будет: мнение юристов расходится с мнением депутатов»
15:30
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
15:27
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:23
Аноним прокомментировал материал «Бесплатные онлайн-консультации на Клерк.Ру»
15:20
Клерк
SND14 прокомментировал материал «Коты, сперматозоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
15:20
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»»
15:19
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:19
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
15:08
Аноним прокомментировал материал «ИП не знает, где искать правду: ИФНС блокирует счет из-за ошибки ПФР»
15:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Презумпции добросовестности налогоплательщика не будет: мнение юристов расходится с мнением депутатов»
15:02
Клерк
Sigma_21 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
14:57
Аноним прокомментировал материал «ИФНС хочет получить сведения о деловой переписке поставщика с покупателем»
14:55
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:52
Аноним прокомментировал материал «КНД-1151111 Расчет по страховым взносам»
14:51
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:50
Аноним прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
14:40
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Светлана Марчукова призывает сажать работников за получение заработной платы «в конверте»»
14:40
еще
 