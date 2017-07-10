Как заполнить отчет по налогу на имущество

ФНС в письме № БС-4-21/12769@ от 03.07.2017 разъяснила порядок заполнения разделов 2.1 форм налоговой отчетности по налогу на имущество организаций.

Строка с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 налоговой декларации заполняется в случае отсутствия информации по строке с кодом 010 (кадастровый номер) или строке с кодом 020 (условный номер) раздела 2.1 налоговой декларации.

При этом по строке с кодом 020 раздела 2.1 налоговой декларации может указываться условный номер объекта недвижимости.

В случае отсутствия информации по строке с кодом 010 или строке с кодом 020 раздела 2.1 налоговой декларации и при отсутствии условного номера объекта недвижимости, по строке с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 налоговой декларации указывается инвентарный номер.