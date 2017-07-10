Как облагается прибыль КИК

Минфин в письме № 03-12-12/2/38763 от 21.06.2017 разъяснил вопрос учета дивидендов российской организации при определении предельной величины прибыли КИК для целей налога на прибыль и об учете прибыли КИК у контролирующего лица в целях НДФЛ.

Пунктом 7 статьи 25.15 НК предусмотрено, что прибыль контролируемой иностранной компании учитывается при определении налоговой базы за налоговый период по соответствующему налогу в соответствии с пунктом 1 статьи 25.15 НК в случае, если ее величина, рассчитанная в соответствии со статьей 309.1 НК, составила более 10 млн рублей.

При этом установлено, что при применении пункта 7 статьи 25.15 НК в 2015 и 2016 годах прибыль контролируемой иностранной компании учитывается при определении налоговой базы при условии, что ее величина составляет:

1) за 2015 год - 50 млн рублей;

2) за 2016 год - 30 млн рублей.

При этом необходимо учитывать, что при определении прибыли КИК не учитываются доходы в виде дивидендов, источником выплаты которых являются российские организации, если контролирующее лицо этой КИК имеет фактическое право на такие доходы с учетом положений статьи 312 НК.

Таким образом, в случае когда прибыль КИК включает в себя сумму дивидендов, предусмотренных абзацем третьим пункта 1 статьи 25.15 НК, то сумма таких дивидендов не уменьшает величину прибыли КИК для целей применения пороговых значений, установленных пунктом 7 статьи 25.15 НК.

В случае когда сумма прибыли КИК равна нулю, то такая прибыль не учитывается при определении налоговой базы налогоплательщика - контролирующего лица за налоговый период по НДФЛ.

В то же время такой налогоплательщик, являющийся физлицом, не освобождается от обязанности уведомления налогового органа по месту жительства о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых он является контролирующим лицом.