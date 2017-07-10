Перечень близких родственников, подарки от которых не облагаются НДФЛ, содержится в Семейном Кодексе

На основании пункта 18.1 статьи 217 НК освобождаются от обложения НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено указанным пунктом.

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с СК РФ (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами).

Следует отметить, что пунктом 18.1 статьи 217 НК не установлен закрытый перечень лиц, являющихся членами семьи и (или) близкими родственниками, в целях применения освобождения от обложения НДФЛ, при этом предусмотрена ссылка на СК РФ.

Таким образом, внесение изменения в пункт 18.1 статьи 217 НК и определение в целях налогообложения закрытого перечня лиц, являющихся членами семьи и (или) близкими родственниками, по мнению Минфина, выраженному им в письме № 03-04-05/38127 от 19.06.2017 могут в отдельных случаях привести к ограничению права на освобождение доходов, полученных в порядке дарения.

Основными направлениями налоговой политики РФ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов внесение изменения в пункт 18.1 статьи 217 НК не предусмотрено.