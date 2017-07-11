За 2017 декларацию по земельному налогу надо будет сдавать по новой форме

Приказ ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347@ об утверждении налоговой декларации по земельному налогу зарегистрирован Минюстом России 01.06.2017.

Приказ применяется начиная с представления налоговой декларации по земельному налогу за налоговый период 2017 года. Приказом в форму Декларации и порядок её заполнения внесены следующие основные изменения:

1. Исключена обязанность заверять Декларацию печатью налогоплательщика;

2. Исключена необходимость указания ОКВЭД налогоплательщика;

3. Исключены положения, относящиеся к ИП, учитывая отсутствие у них обязанности представлять Декларацию;

4. Справочник «Коды налоговых льгот» дополнен льготами: - судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленно-производственной особой экономической зоны (пункт 11 статьи 395 Кодекса); - организации – участники свободной экономической зоны (пункт 12 статьи 395 Кодекса);

5. Предусмотрена возможность заполнения Декларации в части определения налоговой базы в отношении земельных участков, расположенных на территориях Крыма или Севастополя.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/10628@ от 06.06.2017.