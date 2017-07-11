Если работник самовольно вышел на работу в день сдачи крови, то день отдыха ему не положен

В соответствии с частью первой статьи 186 ТК РФ в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского осмотра работник освобождается от работы.

В целях реализации данной нормы и во избежание споров представляется необходимым издание приказа работодателя об освобождении работника от работы в связи со сдачей крови и прохождением медосмотра. Это необходимо для учета присутствия (отсутствия) работника на рабочем месте и правильного заполнения табеля учета рабочего времени.

В случае если по соглашению с работодателем работник в день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключением работ с вредными и (или) опасными условиями труда, когда выход работника на работу в этот день невозможен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха.

Между тем в случае если работник самовольно вышел на работу в день сдачи крови и ее компонентов либо отсутствует соглашение с работодателем о выходе на работу в день сдачи крови и ее компонентов, то работодатель освобождается от обязанности предоставлять работнику день отдыха за день сдачи крови и ее компонентов, поскольку имеет место несоблюдение статьи 186 ТК РФ со стороны работника (злоупотребление правом).

Что касается издания локальных актов, регламентирующих порядок реализации гарантий работникам при сдаче крови и ее компонентов, то каких-либо правовых препятствий для этого не имеется, напротив, регламентация данных отношений позволит избежать конфликтных и спорных ситуаций.

Кроме того работник имеет право на соответствующий дополнительный день отдыха, между тем в любом случае предоставление дополнительного дня отдыха осуществляется работодателем, что должно предполагать необходимость учета как пожеланий работника, так и производственных интересов.

Такие разъяснения дает Минтруд в письме № 19-0/В-422 от 12.05.2017.