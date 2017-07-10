Клерк.Ру
 

Такси от 1С: вам шашечки или ехать?

10.07.17 11:17

На минувшей неделе наши читатели подняли вопрос об интерфейсе бухгалтерских программ.

Как выяснилось из обсуждения, некоторые бухгалтеры отрицательно относятся к «Такси» в 1С. Кто-то, напротив, считает этот интерфейс очень удобным и наиболее оптимальным.

В этой связи Клерк.ру решил провести опрос на эту тему. Приглашаем вас принять в нем участие.

Какой интерфейс в программе 1С 8.3 (3.0) вы предпочитаете?

Ключевые слова: 1С:Бухгалтерия 8, интерфейс

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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