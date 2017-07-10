Клерк.Ру
 

В начале января клерки хотят отдыхать, а не работать

10.07.17 10:15

Сегодня на Клерк.Ру завершился опрос на тему новогодних каникул, которые недавно было предложено отменить. Такой законопроект был внесен в Госдуму.

Между тем в поддержку этого законопроекта высказались лишь 9% наших читателей. Работать, работать, и еще раз работать…

Большинство посетителей нашего сайта (50%) сказали свое категорическое «Нет» отмене новогодних каникул. Клерки хотят в январе отдохнуть.

Еще 41% опрошенных считает, что каникулы надо оставить, но стоит слегка подредактировать их продолжительность сторону уменьшения.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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