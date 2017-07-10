Директор отлучился из офиса и юрадрес признали недостоверным

Налоговики наведали в офис компании, а там в этот момент, как на грех, никого не было. Немудрено, когда сотрудников всего ничего – один человек, который и швец, и жнец, и директор.

Ну не может же директор безвылазно все 8 часов сидеть в офисе. А как же обед, мытье рук, встречи с контрагентами на их территории, походы в налоговую, банк?

Теперь ИФНС требует от компании поменять адрес в ЕГРЮЛ на действительный, угрожая при этом штрафами.

Такой историей поделился читатель нашего форума.

В результате выездной проверки ИФНС по юр.адресу в офисе никого не было, дверь была закрыта (вывеска с ООО "Фирма" на двери имеется), ИФНС прислала предписание о том, что "нахождение исполнительного органа Вашей организации не соответствует адресу, указанному в Уставе юридического лица".

Юр.адрес действительный, есть действующий договор аренды, акты выполненных работ за аренду и коммунальные услуги, оплата аренды по безналу, есть полученные почтовые конверты из ИФНС по юр.адресу. Компания работает, но в ней работает только один ген.директор и его не было в офисе в момент проверки.

Какова дальнейшая процедура обжалования предписания (нужно ли?) и в какие сроки? Что нужно предпринять, чтобы обезопасить компанию от подобного рода предписаний?

- infan

Участники обсуждения советуют в таком случае отправить в ИФНС объяснительную, где указать, что директор отсутствовал в офисе в момент визита налоговиков по уважительной причине.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Предписание ИФНС о смене юр. адреса».

Напомним, ознакомиться с последними тенденциями относительно юрадресов можно в статье на нашем сайте «Почему стало опасно находиться не по юрадресу: новый черный список ИФНС и революционные изменения с сентября 2017 года».