Как считать ЕНВД по рознице при изменении физпоказателя

Как исчислить ЕНВД при розничной торговле через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, в случае изменения физического показателя или прекращения деятельности на отдельном объекте? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-11-11/39527 от 23.06.2017.

Согласно пункту 9 статьи 346.29 НК в случае, если в течение налогового периода у налогоплательщика ЕНВД произошло изменение величины физического показателя, налогоплательщик при исчислении суммы ЕНВД учитывает указанное изменение с начала того месяца, в котором произошло изменение величины физпоказателя.

При этом пунктом 10 статьи 346.29 НК предусмотрено, что размер вмененного дохода за квартал, в течение которого произведена постановка организации или ИП на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД, рассчитывается начиная с даты постановки на учет.

Размер вмененного дохода за квартал, в течение которого произведено снятие налогоплательщика с учета в связи с прекращением предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД, рассчитывается с первого дня налогового периода до даты снятия с учета.

Исходя из указанных положений главы 26.3 Кодекса при изменении физических показателей по розничной торговле или прекращении этого вида предпринимательской деятельности на отдельном объекте розничной торговли ЕНВД исчисляется в следующем порядке.

Для розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли (подпункт 6 пункта 2 статьи 346.26 НК), применяется физический показатель в виде площади торгового зала (в квадратных метрах).

Поэтому в случае изменения физического показателя по такому объекту розничной торговли (площади торгового зала) ЕНВД исчисляется в соответствии с пунктом 9 статьи 346.29 НК. Если налогоплательщик прекратил деятельность через этот объект розничной торговли, ЕНВД исчисляется в соответствии с пунктом 10 статьи 346.29 НК независимо от того, снимается ли налогоплательщик с налогового учета по этому виду деятельности или продолжает ее осуществлять на других аналогичных объектах розничной торговли в муниципальном образовании, где он состоит на налоговом учете как налогоплательщик ЕНВД.