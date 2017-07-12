Клерк.Ру
 

Когда проезд до места командировки и обратно облагается НДФЛ

12.07.17 15:47

При оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий налогообложению, не включаются фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и обратно.

В соответствии со статьями 106 и 107 ТК выходные дни и нерабочие праздничные дни - это время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей.

При этом согласно статье 166 ТК служебная командировка представляет собой поездку работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

Таким образом, если работник убывает в командировку ранее даты, указанной в приказе о командировании (возвращается из командировки позднее установленной даты), оплата его проезда в некоторых случаях не может рассматриваться как компенсация расходов, связанных со служебной командировкой.

В частности, в случае, если сразу после окончания командировки работнику предоставляется отпуск, который он проводит в месте командирования (независимо от продолжительности отпуска), имеет место получение работником экономической выгоды, предусмотренной статьей 41 НК, в виде оплаты организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места работы.

В этом случае оплата организацией за сотрудника обратного билета со сроком приезда позднее окончания срока командировки, обозначенного в приказе о командировании признается его доходом, полученным в натуральной форме. Стоимость указанного билета подлежит обложению НДФЛ в полном объеме.

Если же, например, работник остается в месте командирования, используя выходные или нерабочие праздничные дни, оплата организацией проезда от места проведения свободного от работы времени до места работы не приведет к возникновению у него экономической выгоды.

Аналогичный подход используется в случае выезда работника к месту командировки до даты ее начала.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-06/40023 от 26.06.2017.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтерские новости
 
Если сотрудник едет в командировку в вагоне повышенной комфортности, НДФЛ не возникает
 
Бухгалтерские новости
 
Сотрудник задержался в месте командировки. НДФЛ со стоимости билета удерживается не всегда
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения103
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
15:48
Аноним прокомментировал материал «Бывший гендиректор может подать заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ»
15:46
Аноним прокомментировал материал «Кому я должен - всем прощайте: все о банкротстве физлиц»
15:46
Аноним прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
15:46
Клерк
Кошки Рyлят прокомментировал материал «За отказ удалить информацию из соцсетей могут ввести многомиллионные штрафы»
15:41
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
15:37
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «За отказ удалить информацию из соцсетей могут ввести многомиллионные штрафы»
15:34
Клерк
Witov прокомментировал материал «Правительство решит, кому же быть самозанятым»
15:34
Клерк
StudentNo2 прокомментировал материал «За отказ удалить информацию из соцсетей могут ввести многомиллионные штрафы»
15:27
Аноним прокомментировал материал «За отказ удалить информацию из соцсетей могут ввести многомиллионные штрафы»
15:26
Клерк
Кошки Рyлят прокомментировал материал «За отказ удалить информацию из соцсетей могут ввести многомиллионные штрафы»
15:17
Аноним прокомментировал материал «При продаже недвижимости со сроком владения от 5 лет НДФЛ платить не нужно»
15:15
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В Калининграде чиновникам запретили Facebook, Яндекс, Skype и Gmail»
15:00
Клерк
StudentNo2 прокомментировал материал «За отказ удалить информацию из соцсетей могут ввести многомиллионные штрафы»
14:58
Аноним прокомментировал материал «Как эффективно и без траты нервов общаться с начальником-тираном?»
14:25
Клерк
mityai прокомментировал материал «В Калининграде чиновникам запретили Facebook, Яндекс, Skype и Gmail»
14:23
Аноним прокомментировал материал «Страшная сказка про должную осмотрительность»
14:06
Аноним прокомментировал материал «В Калининграде чиновникам запретили Facebook, Яндекс, Skype и Gmail»
14:03
Аноним прокомментировал материал «Страшная сказка про должную осмотрительность»
13:57
Аноним прокомментировал материал «В Калининграде чиновникам запретили Facebook, Яндекс, Skype и Gmail»
13:48
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
13:44
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
13:29
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Пенсионный фонд проводит проверку в связи с возможной утечкой данных»
13:27
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
13:24
Аноним прокомментировал материал «Правительство решит, кому же быть самозанятым»
13:22
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
13:19
Клерк
Natali Kr прокомментировал материал «Правительство решит, кому же быть самозанятым»
13:14
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
13:12
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
13:09
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
13:08
Аноним прокомментировал материал «Принят новый закон об онлайн-кассах. Как сэкономить деньги и избежать штрафов?»
13:05
Клерк
YUM прокомментировал материал «Утверждены новые стандарты налоговых документов»
13:03
Клерк
hub прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
13:01
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
12:48
Аноним прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
12:42
Клерк
Lartchik прокомментировал материал «Бывший гендиректор может подать заявление о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ»
12:19
еще
 