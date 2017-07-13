ИП на УСН может освободиться от налога на общее имущество супругов

Имущество используется в предпринимательской деятельности, облагаемой УСН, и находится в собственности супругов. Что с налогом на имущество? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-11-11/39935 от 26.06.2017.

В соответствии с пунктом 2 статьи 253 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников совершается сделка по распоряжению имуществом.

Согласно статье 35 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.

В соответствии со статьей 400 НК налогоплательщиками налога на имущество физических лиц признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения.

Право собственности (в том числе право общей совместной собственности) возникает с момента его государственной регистрации и удостоверяется выпиской из ЕГРН (ранее - свидетельство о регистрации прав), в которой указывается вид возникшего права собственности.

Сумма налога на имущество физических лиц исчисляется налоговыми органами на основании сведений, представленных в налоговые органы органами, осуществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.

Таким образом, в целях исчисления налога на имущество физических лиц на имущество, находящееся в собственности супругов, необходимо зарегистрировать право общей совместной собственности.

Правом на освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности, переведенной на УСН, может воспользоваться супруг, осуществляющий предпринимательскую деятельность в принадлежащем ему на праве собственности недвижимом имуществе.