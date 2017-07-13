Налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются в любой последовательности по выбору сотрудника

При определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение соответствующих налоговых вычетов.

Некоторые виды социальных вычетов, стандартные и имущественные вычеты могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении с письменным заявлением к работодателю при условии представления подтверждения права на получение налоговых вычетов.

При этом Налоговым Кодексом не установлен порядок определения последовательности предоставления налоговым агентом налоговых вычетов по НДФЛ при обращении к нему физического лица по разным основаниям.

По мнению ФНС России, выраженному им в письме № БС-4-11/12466@ от 28.06.2017 при наличии в течение налогового периода у налогового агента от налогоплательщика нескольких заявлений о предоставлении различных видов налоговых вычетов налоговый агент вправе предоставить такие налоговые вычеты в любой последовательности с учетом предпочтений налогоплательщика, при этом соблюдая особенности и ограничения в размере, установленные статьями 218, 219 и 220 НК.