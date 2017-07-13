Клерк.Ру
 

Налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются в любой последовательности по выбору сотрудника

13.07.17 16:47

При определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение соответствующих налоговых вычетов.

Некоторые виды социальных вычетов, стандартные и имущественные вычеты могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода при его обращении с письменным заявлением к работодателю при условии представления подтверждения права на получение налоговых вычетов.

При этом Налоговым Кодексом не установлен порядок определения последовательности предоставления налоговым агентом налоговых вычетов по НДФЛ при обращении к нему физического лица по разным основаниям.

По мнению ФНС России, выраженному им в письме № БС-4-11/12466@ от 28.06.2017 при наличии в течение налогового периода у налогового агента от налогоплательщика нескольких заявлений о предоставлении различных видов налоговых вычетов налоговый агент вправе предоставить такие налоговые вычеты в любой последовательности с учетом предпочтений налогоплательщика, при этом соблюдая особенности и ограничения в размере, установленные статьями 218, 219 и 220 НК.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»
Бухгалтерские новости
 
Более 559 млн рублей в виде налоговых вычетов получили жители Самарской области в 2017 году
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)»

Все семинары по теме НДФЛ (Налог на доходы физических лиц)
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения111
Аноним прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
16:54
Аноним прокомментировал материал «Бухгалтер устраивается на работу: рекрутеры дают лайфхаки, как пройти собеседование»
16:54
Клерк
Ставка прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
16:43
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
16:37
кво
Вислоухая прокомментировал материал «Бухгалтер устраивается на работу: рекрутеры дают лайфхаки, как пройти собеседование»
16:28
Аноним прокомментировал материал «15 рекомендаций, как избежать блокировки счета»
15:58
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
15:28
Клерк
panesh прокомментировал материал «Что изменилось в 2017 году?»
15:23
Клерк
Manul666 прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
15:16
Клерк
Ставка прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
15:12
Клерк
Листопад5 прокомментировал материал «Где в России можно отдохнуть недорого?»
15:02
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
14:50
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
14:45
Аноним прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
14:29
Аноним прокомментировал материал «Госдума отказалась отправлять "санкционку" на социальные нужды»
14:21
Клерк
MissCherie прокомментировал материал «Где в России можно отдохнуть недорого?»
14:20
Клерк
MissCherie прокомментировал материал «5 минут на уход за ребенком не дает права получать пособие»
14:17
Клерк
StudentNo2 прокомментировал материал «Карт «Мир» эмитировано уже более 10 миллионов штук»
13:44
Аноним прокомментировал материал «Госдума отказалась отправлять "санкционку" на социальные нужды»
13:42
Аноним прокомментировал материал «Пенсионный фонд проводит проверку в связи с возможной утечкой данных»
13:20
Клерк
yanezh прокомментировал материал «Четыре типа людей, которые окружают вас в бухгалтерии. Что такое люди севера и юга, запада и востока»
13:16
Аноним прокомментировал материал «Госдума отказалась отправлять "санкционку" на социальные нужды»
13:12
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
13:11
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Что делать, если в полученном из ИФНС уведомлении на уплату налогов содержатся ошибки»
13:07
Аноним прокомментировал материал «Обособленное подразделение: за что суд снизил штраф в 20 000 раз»
12:58
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Что делать, если в полученном из ИФНС уведомлении на уплату налогов содержатся ошибки»
12:49
Клерк
msneg прокомментировал материал «15 лучших фильмов о юристах: что посмотреть на выходных»
12:46
Аноним прокомментировал материал «Что лучше: базовая бухгалтерия или 1С в облаке (1С:Фреш)?»
12:41
Клерк
Dance прокомментировал материал «Самые важные материалы по отчетности за 2 квартал 2017 года. С образцами»
12:30
Клерк
hub прокомментировал материал «Что делать, если в полученном из ИФНС уведомлении на уплату налогов содержатся ошибки»
12:27
Аноним прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
12:27
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «15 лучших фильмов о юристах: что посмотреть на выходных»
12:09
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
11:57
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Где в России можно отдохнуть недорого?»
11:55
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
11:45
Клерк
hub прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
11:45
еще
 