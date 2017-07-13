Как восстановить НДС по товарам, используемым для необлагаемых операций

В соответствии с абзацем четвертым пункта 4 статьи 170 НК суммы входящего НДС по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления как облагаемых налогом, так и освобождаемых от налогообложения операций, принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой они используются для производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения). При этом налогоплательщик обязан вести раздельный учет.

Между тем можно не применять положения о ведении раздельного учета к тем налоговым периодам, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав.

В то же время согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 170 НК суммы НДС, принятые к вычету по товарам (работам, услугам), подлежат восстановлению в случае дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг) для осуществления операций по производству и реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения). При этом восстановление сумм налога производится в налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги) передаются или начинают использоваться для осуществления операций, не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения).

Таким образом, восстановление сумм НДС по товарам (работам (услугам), в дальнейшем используемым для операций по производству или реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению, производится независимо от размера доли совокупных расходов на приобретение, производство или реализацию товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения).

В связи с этим суммы НДС по товарам (работам, услугам), принятые к вычету в налоговом периоде, в котором налогоплательщик имел право не вести раздельный учет, подлежат восстановлению в случае дальнейшего использования этих товаров (работ, услуг), имущественных прав для операций, не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения).

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-11/40358 от 27.06.2017.