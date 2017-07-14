Вознаграждение агенту не уменьшает доходы принципала на УСН

Статьей 251 НК не предусмотрено уменьшение доходов принципалов на сумму вознаграждений, уплачиваемых ими агентам.

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, выраженные в денежной или натуральной формах.

Доходы принципалов на УСН с объектом налогообложения в виде доходов, не должны уменьшаться на сумму агентского вознаграждения, удерживаемого агентом из выручки от реализации, поступающей ему от покупателей товаров, в данном случае доходом принципала является вся сумма выручки от реализации услуг, поступающая на счет агента.

При этом при применении УСН доходы определяются по кассовому методу. Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках или в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, а также погашения задолженности налогоплательщику иным способом.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-06/2/40309 от 27.06.2017.