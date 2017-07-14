Выплаты физлицам за счет грантов облагаются страховыми взносами

Организация производит выплаты физлицам за счет средств, полученных от грантодателя. Облагаются ли такие выплаты страховыми взносами? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-15-06/40468 от 27.06.2017.

Между грантодателем - ФГБУ, грантополучателем и институтом заключен трехсторонний договор. Грантополучателями являются физические лица, состоящие в трудовых отношениях с организацией (институтом). По условиям трехстороннего договора ФГБУ как грантодатель направляет средства гранта для выполнения работ по проекту на счет организации, которая производит расчеты с грантополучателями, в том числе перечисляет из средств гранта денежные средства на личное потребление грантополучателей.

Объектом обложения страховыми взносами являются все выплаты в пользу физических лиц в рамках трудовых отношений, в том числе производимые как на основании положений трудовых договоров, так и при отсутствии положений о тех или иных выплатах в указанных договорах, но производимые в связи с наличием трудовых отношений между физическим лицом и организацией.

Учитывая, что согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 419 НК плательщиками страховых взносов являются лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, то у организации, производящей данные выплаты, возникает обязанность по начислению и уплате страховых взносов с указанных выплат.

Следовательно, если организация производит выплаты физлицам, которые состоят с ней в трудовых отношениях, то суммы таких выплат (за исключением сумм, поименованных в статье 422 НК) подлежат обложению страховыми взносами независимо от источника их финансирования, в том числе за счет средств гранта.

В случае если выплаты за счет средств гранта производятся грантодателем в пользу грантополучателя - физического лица, которое не состоит в трудовых отношениях и не заключило гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг с грантодателем, то такие выплаты объектом обложения страховыми взносами не признаются.