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Агент на УСН учитывает в доходах только свое вознаграждение, считает Минфин

17.07.17 10:47

Минфин выпустил письмо от 27.06.2017 № 03-11-06/2/40301, где рассказал про учет доходов агентов на упрощенке.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1005 ГК РФ по агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

Предметом агентского договора являются любые взаимоотношения агента с третьими лицами в интересах принципала, в том числе выполнение функций комиссионера.

При соблюдении вышеуказанных условий по сделке с третьими лицами у агента, применяющего УСН, в составе доходов при определении объекта налогообложения учитывается только агентское вознаграждение.

Согласно статье 1008 ГК РФ в ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты.

В связи с этим налогоплательщик, применяющий УСН, осуществляющий деятельность по агентскому договору и получающий за оказываемые услуги вознаграждение, при определении налоговой базы учитывает только сумму агентского вознаграждения.

Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом.

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