Стало понятно, как облагается доход сельхозпроизводителя от процентов по депозиту

Минфин объяснил, что доходы сельхозтоваропроизводителя от процентов по депозиту облагаются на общих основаниях. Такие разъяснения финансовое ведомство дает в письме № 03-03-07/40360 от 27.06.2017.

Согласно пункту 1.3 статьи 284 НК для сельскохозяйственных товаропроизводителей и рыбохозяйственных организаций налоговая ставка по налогу на прибыль по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, устанавливается в размере 0%.

Организации, имеющие статус сельскохозяйственного товаропроизводителя вправе применять ставку налога на прибыль организаций в размере 0% только в отношении деятельности, указанной в пункте 1.3 статьи 284 НК РФ.

Доходы в виде процентов по депозитным счетам не относятся к доходам, полученным от деятельности, связанной с реализацией произведенной сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной собственной сельскохозяйственной продукции, и подлежат налогообложению налогом на прибыль организаций в общеустановленном порядке.