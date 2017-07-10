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В уведомлениях по транспортному налогу ИФНС учтет плату в "Платон"

10.07.17 14:15

О результатах применения льготы, освобождающей от уплаты транспортного налога владельцев большегрузных автомобилей, вносящих плату в систему «ПЛАТОН» в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автодорогам, сообщил начальник Управления налогообложения имущества ФНС России Алексей Лащенов в комитете по транспорту и строительству Госдумы ФС РФ.

Поручения по вопросам применения указанной льготы, введенной Федеральным законом от 03.07.2016 № 249-ФЗ, дал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с представителями малого и среднего бизнеса в области грузоперевозок в марте 2017 года.

Исполняя поручение Правительства РФ, налоговые органы совместно с оператором реестра системы взимания платы «ПЛАТОН» обработали сведения за 2016 год о размерах внесенной платы, на величину которой уменьшается размер транспортного налога для владельцев грузовых автомобилей грузоподъёмностью свыше 12 тонн, сообщает ФНС.

Во взаимодействии с организациями Минтранса России налоговые органы провели информационную кампанию по разъяснению возможности применения льготы, предусмотренной ст. 361.1 НК РФ. По результатам работы в налоговые инспекции с заявлениями о льготах обратилось более 35 тысяч физических лиц – владельцев большегрузных автомобилей, включая индивидуальных предпринимателей.

По итогам обработки заявлений физическим лицам будут направлены уведомления по транспортному налогу с учетом размера внесенной ими платы в систему «ПЛАТОН» за соответствующий большегрузный автомобиль. Если величина указанной платы за 2016 год больше или равна сумме налога, транспортный налог не будет предъявлен к уплате.

ФНС России напоминает, что заявить о соответствующей налоговой льготе можно без посещения инспекции, воспользовавшись Личным кабинетом налогоплательщика.

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Федеральная налоговая служба

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