Клерк.Ру
 

В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»

10.07.17 11:23

В Банке России обсуждают ограничения для операций с картами платежной системы «Мир», на которые получают зарплаты все российские бюджетники. Центробанк хочет запретить автоматический вывод денег с таких карт, чтобы люди платили именно «Миром», рассказали «Ведомостям» на условиях анонимности сотрудник ЦБ, два банкира и два участника платежного рынка.

По словам одного из собеседников газеты, сейчас в Центробанке идут «серьезные совещания», результатом которых может стать нормативный акт. В самом ЦБ официально не подтвердили, но и не опровергли эти сведения.

Как отмечают «Ведомости», без автоперевода средств бюджетники должны будут либо каждый раз вручную перечислять деньги на карточки других систем, либо снимать наличные и класть их на другой счет.

  • С 1 июля 2018 года все работники бюджетной сферы и студенты должны будут получать зарплаты и стипендии на карты «Мир». Такие карты не работают за пределами России.
Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
8 мнений
Клерк
hub
, Белебей
А потом запретим картой "Мир" оплачивать товары произведенные не в РФ)))))) Поддержим импортозамещение. Как раз и онлайн ККТ для этого пригодятся)))))
Люди которым это нравится
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения63
Клерк
Альтернатива прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
12:16
Аноним прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
12:14
Аноним прокомментировал материал «В банке «Югра» ввели временную администрацию. На его счетах «застрял» 181 миллиард рублей»
12:12
Клерк
sveetna прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
12:10
Клерк
hub прокомментировал материал «Реальный опыт трудовых проверок: за нарушения в отпусках могут обвинить в рабском труде. Проверьте себя в новых рисковых списках Роструда»
12:07
Аноним прокомментировал материал «Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму»
11:59
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Профсоюз летного состава РФ объяснил массовый отъезд пилотов в Азию»
11:54
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
11:53
Клерк
in vino veritas прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
11:50
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
11:44
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Реальный опыт трудовых проверок: за нарушения в отпусках могут обвинить в рабском труде. Проверьте себя в новых рисковых списках Роструда»
11:43
Клерк
hub прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
11:37
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
11:34
Клерк
hub прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
11:31
Клерк
Tan4ik прокомментировал материал «Коты, сперматозоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
11:31
Клерк
hub прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
11:30
Клерк
Manul666 прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
11:29
Аноним прокомментировал материал «Автоматизация розничного магазина с помощью программы «1С: Розница»»
11:29
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
11:27
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
11:24
Клерк
понаехавший Тут прокомментировал материал «Как заполнить отчет по налогу на имущество»
11:21
Клерк
sv777 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
11:10
Аноним прокомментировал материал ««Бодрый понедельник»: наша налоговая система VS американская»
11:08
Обслуживающий
ToT прокомментировал материал «Зачем бухгалтерам на край света: вы уже знаете, какой уникальный проект ИПБ России завершается на Камчатке?»
11:05
Аноним прокомментировал материал «Налоговые льготы отменят, а некоторые заменят прямыми выплатами»
10:59
Клерк
hub прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
10:56
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:53
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
10:50
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
10:48
Аноним прокомментировал материал «Минтруд предлагает увеличить потребность в иностранных работниках в текущем году на 18%»
10:45
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:45
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Профсоюз летного состава РФ объяснил массовый отъезд пилотов в Азию»
10:44
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:38
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
10:37
Клерк
board625 прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:33
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
10:31
еще
 