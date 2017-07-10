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В рамках программы по поддержке занятости введут отсрочку по уплате НДФЛ

10.07.17 12:19

Дмитрий Медведев дал ряд поручений в рамках программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости».

Одобрены предложенные Минэкономразвития меры стимулирования органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также хозяйствующих субъектов, участвующих в реализации приоритетной программы, предусматривающие в том числе:

- предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и юрлицам на возмещение части затрат на разработку комплексных планов повышения производительности труда и модернизации предприятий, реализуемых в рамках региональных программ повышения производительности труда и поддержки занятости;

- предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение мероприятий по поддержке занятости, в том числе повышение квалификации и переобучение работников (также для целей последующего трудоустройства высвобождаемых работников), организацию временной занятости в период технологической модернизации, содействие трудоустройству высвобождаемых работников, модернизацию служб занятости, включая систему оплаты труда работников служб занятости, в рамках региональных программ;

- расширение практики применения инвестиционных налоговых кредитов на цели реализации мероприятий, предусмотренных региональными программами;

- организацию программ дополнительного образования в целях повышения управленческих квалификаций руководителей и специалистов органов исполнительной власти и муниципальных образований, центров занятости населения, а также предприятий;

- оказание консультационной поддержки органам власти субъектов РФ и предприятиям по формированию и реализации региональных и корпоративных программ повышения производительности труда в рамках деятельности создаваемого на базе Внешэкономбанка соответствующего федерального центра компетенций, выполняющего в том числе функции «единого окна» по содействию предприятиям в доступе к имеющимся мерам государственной поддержки.

Минфину России и МЭР до 17 июля поручено разработать предложения по совершенствованию механизма предоставления инвестиционных налоговых кредитов в части упрощения порядка его применения, сообщается на сайте Правительства.

Кроме того, вышеназванным министерствам до 4 августа необходимо проработать вопрос о выделении дополнительных бюджетных ассигнований и стимулирующие меры налогового характера, включая:

- предоставление работодателю отсрочек по выплате НДФЛ на заработную плату работников, ранее высвобожденных с предприятий, включённых в приоритетную программу;

- предоставление возможностей компенсации за счёт налогов расходов работодателей по переезду для работы в другую местность работников, высвобожденных в результате реализации приоритетной программы.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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