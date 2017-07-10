Валентина Матвиенко поддерживает идею отмены транспортного налога и повышения акциза на топливо

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает идею повышения стоимости акциза на топливо, с тем чтобы отказаться от транспортного налога.

"Мне кажется, что повышение акциза - это более справедливая мера, нежели налог на транспортное средство", - сказала Матвиенко на встрече с членами Палаты молодых законодателей.

По ее словам, это было бы хорошей социальной мерой для ветеранов и пенсионеров, которые зачастую используют свой автомобиль только летом, а в остальное время машина стоит в гараже.

Между тем министерство транспорта РФ видит вероятность полного перехода на топливный акциз и ухода от транспортного налога лишь после 2020 года, поскольку последний исправно собирается и наполняет региональные дорожные фонды, передает «Интерфакс».