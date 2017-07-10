Мордовия: в некоторые региональные законы о налогах внесены изменения
10.07.17 17:37
Изменениями, внесенными в Закон Республики Мордовия от 27.11.2003 № 54-З «О налоге на имущество организаций», действие налоговой льготы по освобождению от уплаты налога на имущество организаций в отношении трубопроводов газоснабжения, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, приобретенных в процессе приватизации государственного и (или) муниципального имущества с 1 января 2011 года, продлено по 31 декабря 2018 года. Утверждены обязательные условия предоставления налоговых льгот указанной категории организаций.
Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года, напомнили в региональной УФНС.
В соответствии с изменениями, внесенными в Закон Республики Мордовия от 22.12.2015 № 97-З «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для отдельных категорий налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения в Республике Мордовия», в новой редакции изложены виды предпринимательской деятельности в производственной и социальной сферах, в отношении которых устанавливается налоговая ставка в размере 0 процентов при применении патентной системы налогообложения в Республике Мордовия.