Считая лимит дохода для потери права на ПСН, ИП учитывает выручку по всем режимам

ФНС своим письмом № СД-4-3/11331@ от 15.06.2017 направила для сведения и использования в работе письмо Минфина от 08.06.2017 N 03-11-09/35718 по вопросу определения предельной величины доходов от реализации для применения ПСН индивидуальным предпринимателем, применяющим одновременно ПСН и УСН.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 346.45 НК налогоплательщик считается утратившим право на применение ПСН и перешедшим на общий режим налогообложения (УСН, ЕСХН) с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, в случае, если с начала календарного года доходы от реализации по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, превысили 60 млн. рублей.

При совмещении ПСН и УСН при определении величины доходов от реализации для целей соблюдения указанного ограничения учитываются доходы по обоим спецрежимам.

Нормами главы 26.5 НК индексация предельного размера доходов от реализации на коэффициент-дефлятор в рамках применения ПСН не предусмотрена.

Исходя из этого, ИП на ПСН+УСН, считается утратившим право на применение ПСН и перешедшим по видам предпринимательской деятельности, по которым применялась ПСН, на УСН с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, в случае, если с начала календарного года доходы от реализации по обоим указанным специальным налоговым режимам превысили 60 млн. рублей.