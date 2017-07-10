Клерк.Ру
 

Считая лимит дохода для потери права на ПСН, ИП учитывает выручку по всем режимам

10.07.17 16:49

ФНС своим письмом № СД-4-3/11331@ от 15.06.2017 направила для сведения и использования в работе письмо Минфина от 08.06.2017 N 03-11-09/35718 по вопросу определения предельной величины доходов от реализации для применения ПСН индивидуальным предпринимателем, применяющим одновременно ПСН и УСН.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 346.45 НК налогоплательщик считается утратившим право на применение ПСН и перешедшим на общий режим налогообложения (УСН, ЕСХН) с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, в случае, если с начала календарного года доходы от реализации по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется ПСН, превысили 60 млн. рублей.

При совмещении ПСН и УСН при определении величины доходов от реализации для целей соблюдения указанного ограничения учитываются доходы по обоим спецрежимам.

Нормами главы 26.5 НК индексация предельного размера доходов от реализации на коэффициент-дефлятор в рамках применения ПСН не предусмотрена.

Исходя из этого, ИП на ПСН+УСН, считается утратившим право на применение ПСН и перешедшим по видам предпринимательской деятельности, по которым применялась ПСН, на УСН с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, в случае, если с начала календарного года доходы от реализации по обоим указанным специальным налоговым режимам превысили 60 млн. рублей.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Предельный размер доходов для целей применения ПСН - 60 млн. рублей
 
Бухгалтерские новости
 
Совмещение общего режима и ПСН: Минфин уточняет лимит доходов
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
Мнения105
Аноним прокомментировал материал «Почему отдых на морях в 2017 году подорожает на 15 тысяч рублей?»
16:42
Аноним прокомментировал материал «Компаниям запретят требовать от покупателей персональные данные без особой на то необходимости»
16:36
Энергия мысли
room111 прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
16:36
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «В Роструде заявили о неоднократных нарушениях на Нижнетагильском заводе с "борзым" директором»
16:13
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
16:07
Клерк
YUM прокомментировал материал «Валентина Матвиенко поддерживает идею отмены транспортного налога и повышения акциза на топливо»
16:07
Клерк
hub прокомментировал материал «В Роструде заявили о неоднократных нарушениях на Нижнетагильском заводе с "борзым" директором»
15:51
Клерк
hub прокомментировал материал «Сервис выписок из ЕГРЮЛ временно недоступен»
15:49
Клерк
Альтернатива прокомментировал материал «Сервис выписок из ЕГРЮЛ временно недоступен»
15:44
Аноним прокомментировал материал «Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»»
15:35
Аноним прокомментировал материал «Компаниям запретят требовать от покупателей персональные данные без особой на то необходимости»
15:29
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
15:26
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
15:11
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
14:47
Клерк
hub прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
14:42
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
14:30
Клерк
El'za прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
14:29
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
14:29
Аноним прокомментировал материал «Тест по защите персданных с 1 июля 2017: помогите Попу и работнику его Балде»
14:27
Аноним прокомментировал материал «Реальный опыт трудовых проверок: за нарушения в отпусках могут обвинить в рабском труде. Проверьте себя в новых рисковых списках Роструда»
14:23
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
14:14
Аноним прокомментировал материал «Почему отдых на морях в 2017 году подорожает на 15 тысяч рублей?»
13:55
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
13:37
Аноним прокомментировал материал «Зачем бухгалтерам на край света: вы уже знаете, какой уникальный проект ИПБ России завершается на Камчатке?»
13:33
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Компаниям запретят требовать от покупателей персональные данные без особой на то необходимости»
13:28
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «При бронировании отеля через сайт взимают аналог курортного сбора»
13:28
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
13:24
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
13:21
Аноним прокомментировал материал «Силуанов: Россия догонит Европу по темпу роста экономики в 2017 году»
13:18
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
13:09
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
13:05
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
13:02
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
12:57
Аноним прокомментировал материал ««Бодрый понедельник»: наша налоговая система VS американская»
12:42
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
12:39
Клерк
hub прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
12:38
еще
 