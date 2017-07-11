Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?

Накануне читатели нашего форума инициировали очередное обсуждение на тему налоговых требований в рамках камеральной проверки РСВ.

Напомним, мы уже неоднократно писали о возмущении бухгалтеров по поводу стремления ИФНС сравнить несравнимое и найти несуществующие несоответствия.

В этот раз читательница нашего форума отметила, что запрашивая информацию по необлагаемым выплатам, ИФНС не удосуживается заглянуть в приложение 3 раздела 1 РСВ, где все эти суммы расписаны и сгруппированы по видам пособий.

Кроме того, ИФНС также сравнивает данные 6-НДФЛ и РСВ, и естественно обнаруживает расхождения.

В одном из требований более подробно указали причину: установлено не соответствие суммы начисленного дохода физических лиц по форме 6-НДФЛ стр. 020 за 1 квартал 2017 г. и расчётной суммы выплат по страховым взносам стр. 030 за 1 квартал 2017 год в размере " 15000".

Но в НДФЛ сумма начисленных доходов (это ведь та сумма, которая облагается НДФЛ), а в Расчете стр. 030 - это сумма выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физических лиц, поэтому разве будут эти строки в НДФЛ и Расчёте равны!?

- ЕленаЧис.

В ходе обсуждения один из старожилов форума высказал свою точку зрения на эту «требовательную эпидемию».

Ошибка в коде. Программном, по которому робот строчит эти "требования" от имени ФНСа.

Пробегитесь по аналогичным темам, все, как одна начинаются словами про "противоречия" , "несоответствия"

и ссылки на статьи Налогового кодекса, дозволяющие ( якобы) творить произвол на законных основаниях.

Некий безграмотный постановщик задачи выдал "контрольные пункты" в различных отчетах, расчетах и прочей макулатуре, программеры нацарапали свои "Если... то....иначе..." и пошла писать губерния!

Инспекторы ФНСов давно уже отключили все телефоны, поскольку не в состоянии объясняться с возмущенными "поднадзорными", но отменить или остановить "бета-тестирование" дебильного робота не могут.

Уплочено!

- YUM

В ходе обсуждения разгорелась дискуссия по поводу того, как реагировать на подобные требования и какой ответ отправить в ИФНС.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «требования ИФНС по Расчёту страховых взносов».