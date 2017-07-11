Клерк.Ру
 

Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?

11.07.17 11:17

Накануне читатели нашего форума инициировали очередное обсуждение на тему налоговых требований в рамках камеральной проверки РСВ.

Напомним, мы уже неоднократно писали о возмущении бухгалтеров по поводу стремления ИФНС сравнить несравнимое и найти несуществующие несоответствия.

В этот раз читательница нашего форума отметила, что запрашивая информацию по необлагаемым выплатам, ИФНС не удосуживается заглянуть в приложение 3 раздела 1 РСВ, где все эти суммы расписаны и сгруппированы по видам пособий.

Кроме того, ИФНС также сравнивает данные 6-НДФЛ и РСВ, и естественно обнаруживает расхождения.

В одном из требований более подробно указали причину: установлено не соответствие суммы начисленного дохода физических лиц по форме 6-НДФЛ стр. 020 за 1 квартал 2017 г. и расчётной суммы выплат по страховым взносам стр. 030 за 1 квартал 2017 год в размере " 15000".
Но в НДФЛ сумма начисленных доходов (это ведь та сумма, которая облагается НДФЛ), а в Расчете стр. 030 - это сумма выплат и иных вознаграждений, исчисленных в пользу физических лиц, поэтому разве будут эти строки в НДФЛ и Расчёте равны!?
- ЕленаЧис.

В ходе обсуждения один из старожилов форума высказал свою точку зрения на эту «требовательную эпидемию».

Ошибка в коде. Программном, по которому робот строчит эти "требования" от имени ФНСа.
Пробегитесь по аналогичным темам, все, как одна начинаются словами про "противоречия" , "несоответствия"
и ссылки на статьи Налогового кодекса, дозволяющие ( якобы) творить произвол на законных основаниях.
Некий безграмотный постановщик задачи выдал "контрольные пункты" в различных отчетах, расчетах и прочей макулатуре, программеры нацарапали свои "Если... то....иначе..." и пошла писать губерния!
Инспекторы ФНСов давно уже отключили все телефоны, поскольку не в состоянии объясняться с возмущенными "поднадзорными", но отменить или остановить "бета-тестирование" дебильного робота не могут.
Уплочено!
- YUM

В ходе обсуждения разгорелась дискуссия по поводу того, как реагировать на подобные требования и какой ответ отправить в ИФНС.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «требования ИФНС по Расчёту страховых взносов».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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4 мнения
Клерк
hub
, Белебей
Это было логично и ожидаемо. Вспомните, что только в начале 2017г. ФНС открыло порядка 11 800 вакансий - в основном ИТ специалистов и сотрудников на администрирование СВ. Пришло много новых специалистов с улицы без знаний в этих областях, которых даже обучить не успели. Они просто физически не имели времени и ресурсов на то чтобы качественно подготовиться ко всем нововведениям. Это их не обеляет, а говорит о низком качестве управления в ФНС на уровне руководства. Они решили сразу проглотить - СВ, онлайн ККТ, маркировку меха, регистрация ЗАГС, новую АИС-Налог и т.д. Тестировать уже времени не было у них(((((( Поэтому видимо решили на нас как на кошечках тренироваться и свои косяки исправлять.
<b>Модератор</b>
бух2007
и свои косяки исправлять.

 

Пока не видно, что ринулись исправлять. Второй квартал РСВ нормально не принимают из-за какого-то несоответствия данных сотрудников. Причем в чем конкретно несоответствие, по какому конкретно сотруднику - не сообщают.
Клерк
Старый ворчун

hub, Вы писали:

Это было логично и ожидаемо. Вспомните, что только в начале 2017г. ФНС открыло порядка 11 800 вакансий - в основном ИТ специалистов и сотрудников на администрирование СВ. Пришло много новых специалистов с улицы без знаний в этих областях, 

 Хуже - пришли люди из ПФР.

Клерк
hub
, Белебей

Старый ворчун, Вы писали:

hub, Вы писали:

Это было логично и ожидаемо. Вспомните, что только в начале 2017г. ФНС открыло порядка 11 800 вакансий - в основном ИТ специалистов и сотрудников на администрирование СВ. Пришло много новых специалистов с улицы без знаний в этих областях, 

 Хуже - пришли люди из ПФР.

 Еще не перешли. У меня жена в ПФР работает, но не в АСВ, так согласно уведомлений о сокращении их только в июле-августе сократят. Перехода сотрудников из ПФР в ФНС еще не было. Только если кто-то сам уволился из ПФР и устроился в ФНС.

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