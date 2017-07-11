Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание

Фанатично стремясь проявить должную осмотрительность, некоторые контрагенты настолько «перегибают палку», что это уже граничит с шизофренией, считают читатели нашего форума.

Клиенты порой хотят получить слишком много сведений и документов о будущем поставщике. Так, читатель нашего форума получил требование контрагента с 20 пунктами. Причем некоторая информация является коммерческой тайной, а некоторые документы содержат персональные данные сотрудников, которые компания обязана оберегать, а не раздавать направо и налево.

Покупатель прислал запрос с просьбой представить документы для заключения контракта.

Я конечно понимаю, что лишняя бумажка лишней не бывает.

Но как по мне так это уже чересчур. Учредительные документы - понятно. Баланс - тоже это открытая отчетность. Но оборотки по счетам, ндфл, сзв - это разве не закрытая информация?

Сколько работаю, в таком объеме никогда не давали инфу контрагентам, а сейчас так вообще можно в интернете проверить контрагента.

Это нормально просить столько данных? У нас гендир прибалдел, вроде и заказчик лишним не бывает, но как-то чересчур. Или нормально?

- Аноним

По мнению форумчан, «сочинители списка не понимают, что запрашивают, как и налоговые инспекторы в своих требованиях».

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «должная осмотрительность - перебор или нормально?»