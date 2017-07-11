Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание
Фанатично стремясь проявить должную осмотрительность, некоторые контрагенты настолько «перегибают палку», что это уже граничит с шизофренией, считают читатели нашего форума.
Клиенты порой хотят получить слишком много сведений и документов о будущем поставщике. Так, читатель нашего форума получил требование контрагента с 20 пунктами. Причем некоторая информация является коммерческой тайной, а некоторые документы содержат персональные данные сотрудников, которые компания обязана оберегать, а не раздавать направо и налево.
Покупатель прислал запрос с просьбой представить документы для заключения контракта.
Я конечно понимаю, что лишняя бумажка лишней не бывает.
Но как по мне так это уже чересчур. Учредительные документы - понятно. Баланс - тоже это открытая отчетность. Но оборотки по счетам, ндфл, сзв - это разве не закрытая информация?
Сколько работаю, в таком объеме никогда не давали инфу контрагентам, а сейчас так вообще можно в интернете проверить контрагента.
Это нормально просить столько данных? У нас гендир прибалдел, вроде и заказчик лишним не бывает, но как-то чересчур. Или нормально?
- Аноним
По мнению форумчан, «сочинители списка не понимают, что запрашивают, как и налоговые инспекторы в своих требованиях».
Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «должная осмотрительность - перебор или нормально?»
hub, Вы писали:
Угу. Если у них неверное отражение численности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений - это что, зарплата в конвертах?
В последнее время читая заголовки klerk.ru создается впечатление что klerk.ru выдумывает такую ахинею ради того что бы побольше пришло посетителей и потрепать нервы им такими темами. Среди своих знакомых никогда не слышал о таких бредовых запросах ни от ФНС ни от банков ни от кого другого.
Аноним, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
Вам повезло и знакомым Вашим - тоже. А мне вот (из свежего) шлют перечень документов для заключения договора (нужно в сканах и заверенных копиях) - помимо Устава, ЕГРЮЛа, свидетельств ИНН и госрегистрации, информационного письма Росстата ещё и "Свидетельства и иные документы, подтверждающие профессиональную деятельность".
Сижу вот, думаю.