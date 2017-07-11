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Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание

11.07.17 13:15
6

Фанатично стремясь проявить должную осмотрительность, некоторые контрагенты настолько «перегибают палку», что это уже граничит с шизофренией, считают читатели нашего форума.

Клиенты порой хотят получить слишком много сведений и документов о будущем поставщике. Так, читатель нашего форума получил требование контрагента с 20 пунктами. Причем некоторая информация является коммерческой тайной, а некоторые документы содержат персональные данные сотрудников, которые компания обязана оберегать, а не раздавать направо и налево.

Покупатель прислал запрос с просьбой представить документы для заключения контракта.
Я конечно понимаю, что лишняя бумажка лишней не бывает.
Но как по мне так это уже чересчур. Учредительные документы - понятно. Баланс - тоже это открытая отчетность. Но оборотки по счетам, ндфл, сзв - это разве не закрытая информация?
Сколько работаю, в таком объеме никогда не давали инфу контрагентам, а сейчас так вообще можно в интернете проверить контрагента.
Это нормально просить столько данных? У нас гендир прибалдел, вроде и заказчик лишним не бывает, но как-то чересчур. Или нормально?
- Аноним

По мнению форумчан, «сочинители списка не понимают, что запрашивают, как и налоговые инспекторы в своих требованиях».

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «должная осмотрительность - перебор или нормально?»

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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6 мнений
Клерк
hub
, Белебей
Должная осмотрительность, должная осмотрительность.... А может быть в рамках должной осмотрительности запросить данные у ФНС с паспортными данными руководителя и главного бухгалтера ФНС, СЗВ-М и т.д. ФНС как никак то же контрагент))))) А вдруг они однодневка или темными делишками занимаются??? Нужно должную осмотрительность проявить. Вдруг с ними не стоит дело иметь и налоги платить -вдруг они их на коррупционные схемы пускают??????)))))))) А вдруг они не дай бог террористов финансируют.... Кошмар.
Клерк
Старый ворчун

hub, Вы писали:

Должная осмотрительность, должная осмотрительность.... А может быть в рамках должной осмотрительности запросить данные у ФНС с паспортными данными руководителя и главного бухгалтера ФНС, СЗВ-М и т.д. ФНС как никак то же контрагент))))) А вдруг они однодневка или темными делишками занимаются??? Нужно должную осмотрительность проявить. Вдруг с ними не стоит дело иметь и налоги платить -вдруг они их на коррупционные схемы пускают??????)))))))) А вдруг они не дай бог террористов финансируют.... Кошмар.

 Угу. Если у них неверное отражение численности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений - это что, зарплата в конвертах?


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Аноним
, Казань

В последнее время читая заголовки klerk.ru создается впечатление что klerk.ru выдумывает такую ахинею ради того что бы побольше пришло посетителей и потрепать нервы им такими темами. Среди своих знакомых никогда не слышал о таких бредовых запросах ни от ФНС ни от банков ни от кого другого.

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Аноним
, Тольятти

Аноним, Вы писали:

В последнее время читая заголовки klerk.ru создается впечатление что klerk.ru выдумывает такую ахинею ради того что бы побольше пришло посетителей и потрепать нервы им такими темами. Среди своих знакомых никогда не слышал о таких бредовых запросах ни от ФНС ни от банков ни от кого другого.

 

какая ахинея! Недавно один знакомый бух рассказывал, в рамках госконтракта бюджет  СЗВ-М запрашивает вместе с пакетом документов!!!! Вот это ахинея действительно!
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Аноним
, Калининград

Аноним, Вы писали:

В последнее время читая заголовки klerk.ru создается впечатление что klerk.ru выдумывает такую ахинею ради того что бы побольше пришло посетителей и потрепать нервы им такими темами. Среди своих знакомых никогда не слышал о таких бредовых запросах ни от ФНС ни от банков ни от кого другого.

 Вам повезло и знакомым Вашим - тоже. А мне вот  (из свежего)  шлют перечень документов для заключения договора (нужно в сканах и заверенных копиях) - помимо Устава, ЕГРЮЛа, свидетельств ИНН и госрегистрации, информационного письма Росстата  ещё и "Свидетельства и иные документы, подтверждающие профессиональную деятельность".

Сижу вот, думаю. 

Клерк
hub
, Белебей
А можно ведь и у "Электросетей", у "Газпрома", у "Водоканала", у "СберБанка", у "РЖД" всё это запрашивать и пусть только попробуют проигнорировать - сразу на них телегу в ФНС. Купил директору билет на поезд или самолет в командировку, пусть "РЖД" или "Аэрофлот" пакет документов по должной осмотрительности передает мне, а то мало-ли чего там у них и пусть всех бенефициаров раскрыть не забудут с полным указанием их дохода за последние года 3 из всех источников.
Маразм крепчает. Когда же всё это издевательство над гражданами и над предпринимателями прекратиться????
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