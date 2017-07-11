Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение главе Ростуризма Олегу Сафонову с предложением ввести выездной сбор — до 100 рублей в сутки — для российских туристов, отправляющих по путевкам отдыхать на иностранные курорты, сообщает пресс-служба депутата.



"Целесообразным шагом по защите и поддержке отечественного рынка летнего отдыха могло бы стать введение целевого выездного сбора для отправляющихся на иностранные курорты", — говорится в обращении депутата, копия документа есть в распоряжении РИА Новости.



Доходы от этого сбора Петров предлагает направить на развитие материально-технической и инфраструктурной базы Кубани, Крыма, Ростова-на-Дону, Кавказа и других перспективных туристических направлений России.



"Размер сбора должен определяться в зависимости от страны, куда потребитель приобрёл путевку, но не должен превышать максимальной отметки 100 рублей за сутки пребывания", — отмечает парламентарий.



В своём обращении Петров указывает на то, что за последние годы туристическая отрасль РФ совершила значительный качественный скачок. "Если буквально десять лет назад наши сограждане не имели широкого выбора туристических направлений для летнего отдыха, то в настоящее время перед туристом открыты десятки и сотни различных вариантов для сезонного выезда", — пишет депутат.



Между тем, по его словам, рост спроса на рынке летних путешествий поставил отечественные курорты и здравницы в несколько невыгодное с точки зрения экономики положение. "Недобросовестные туроператоры в погоне за прибылью и клиентом создали серьёзный перекос в пользу дешёвых, но сомнительных с точки зрения комфорта и безопасности курортов ближнего зарубежья", — подчёркивает он.



По его мнению, для того чтобы российские здравницы смогли нарастить материальную и инфраструктурную базу для успешного конкурирования с турецкими или египетскими курортами, необходимы серьёзные финансовые инвестиции и участие государства.



Петров считает, что предлагаемая им инициатива о введении выездного сбора "будет способствовать поддержке отечественной экономики, защищать интересы потребителей и поднимет туристический интерес к внутренним летним путешествиям среди соотечественников".