Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной
Сводная бюджетная отчетность ФНС России за 2016 г. признана недостоверной, сообщили сегодня в Счетной палате. Это связано с неверным отражением численности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, отсутствием показателей переплаты на конец 2016 г. в УФНС по Республике Ингушетия по УСН и НДФЛ, УФНС по Карачаево-Черкесской Республике – по НДФЛ и показателей пени в бюджетной отчетности на конец 2016 г. в ряде региональных УФНС по отдельным администрируемым доходам и неверным отражением в учете капитальных вложений в недвижимое имущество в УФНС по Республике Калмыкия.
Кроме того, как отмечается в отчете аудиторов, 2015-2016 гг. ФНС не ввела в эксплуатацию около 50% объектов капитального строительства, реализация которых осуществляется в рамках мероприятий по федеральной инвестпрограмме.
На балансе ФНС России числится 45 единиц проектной документации на общую сумму 160,3 млн руб., по которым объекты строительства не созданы и не предполагается их дальнейшее возведение. Это является неэффективным расходованием федеральных средств, отмечают аудиторы.
Также отмечается, что ФНС России и ИФНС не зарегистрировано право собственности на 267 объектов недвижимости и 63 земельных участка.
какая радость! прям бальзам на душу. теперь пусть выкручиваются))) бревно-то у себя в глазу они и не заметили
Цитата с другого ресурса: "Недоимка по налогам в России выросла за прошлый год на 32,5%, до 618,7 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты (СП).
«Совокупная задолженность по доходам, администрируемым ФНС России, по состоянию на 1 января 2017 года составила 1,4 трлн руб. Это на 246,9 млрд руб. (21,4%) больше показателя предыдущего года. Прирост недоимки за 2016 год составил 151,7 млрд руб. (32,5%). По состоянию на 1 января 2017 года сумма недоимки составляет 618,7 млрд руб.», — заявили в СП."С кого ее доберут, интересно?