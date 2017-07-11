Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной

Сводная бюджетная отчетность ФНС России за 2016 г. признана недостоверной, сообщили сегодня в Счетной палате. Это связано с неверным отражением численности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, отсутствием показателей переплаты на конец 2016 г. в УФНС по Республике Ингушетия по УСН и НДФЛ, УФНС по Карачаево-Черкесской Республике – по НДФЛ и показателей пени в бюджетной отчетности на конец 2016 г. в ряде региональных УФНС по отдельным администрируемым доходам и неверным отражением в учете капитальных вложений в недвижимое имущество в УФНС по Республике Калмыкия.

Кроме того, как отмечается в отчете аудиторов, 2015-2016 гг. ФНС не ввела в эксплуатацию около 50% объектов капитального строительства, реализация которых осуществляется в рамках мероприятий по федеральной инвестпрограмме.

На балансе ФНС России числится 45 единиц проектной документации на общую сумму 160,3 млн руб., по которым объекты строительства не созданы и не предполагается их дальнейшее возведение. Это является неэффективным расходованием федеральных средств, отмечают аудиторы.

Также отмечается, что ФНС России и ИФНС не зарегистрировано право собственности на 267 объектов недвижимости и 63 земельных участка.