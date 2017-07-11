Налоговые органы могут запросить деловую переписку и обоснование выбора контрагента

Управление ФНС по Архангельской области привело список документов о совершенных действиях по выбору контрагента, которые могут быть запрошены при проведении мероприятий налогового контроля.

В списке указаны:

документы, фиксирующие результаты поиска, мониторинга и отбор контрагента;

источник информации о контрагенте (сайт, рекламные материалы, предложение к сотрудничеству, информация о ранее выполняемых работах контрагента);

результаты мониторинга рынка соответствующих товаров (работ, услуг), изучения потенциальных контрагентов;

документально оформленное обоснование выбора конкретного контрагента (закрепленный порядок контроля за отбором и оценкой рисков, порядок проведения тендера и др.);

деловую переписку.

Управление призывает проявлять осмотрительность при выборе контрагентов и проводить оценку рисков по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности. Для этого можно воспользоваться общедоступными критериями самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, которые размещены на сайте ФНС России в разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок».

Отметим, что налоговые органы действительно стали запрашивать деловую переписку, о чем недавно написал пользователь нашего форума, у которого запросили переписку с контрагентом за три года.