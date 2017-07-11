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Более 7 тыс. московских работодателей договорились с ПФР об электронной передаче данных на будущих пенсионеров

11.07.17 16:45

Отделением ПФР по г. Москве и Московской области заключено более 7 тысяч соглашений об электронном информационном взаимодействии с работодателями по предоставлению документов, необходимых для назначения пенсии сотрудникам этих организаций, выходящим на пенсию в ближайший год.

Кадровые службы данных организаций направляют документы и заявления граждан в ПФР, что существенно экономит время как самих граждан, так и время, необходимое для назначения пенсий.

Благодаря соглашению работодатели получают возможность заблаговременно направлять в ПФР сведения о сотрудниках (списки и все необходимые документы), принявших решение в ближайшие 12 месяцев обратиться за назначением пенсии.

Передача данных осуществляется по защищенным каналам связи с использованием усиленной КЭП работодателя. При этом сведения передаются только по письменному согласию сотрудника в адрес работодателя на передачу и обработку его персональных данных.

- «Предоставление документов для назначения пенсии от работодателя» освобождает уходящих на пенсию сотрудников от необходимости самостоятельно собирать документы, запрашивать, если необходимо, недостающие или не соответствующие требованиям документы, например, из архивных организаций для подтверждения стажа, и других данных, - поясняет Управляющий Отделением ПФР по г. Москве и Московской области Андрей Андреев.

- И специалисты Пенсионного фонда имеют возможность заблаговременно оценить документы, запросить недостающие и сформировать макет пенсионного дела, который по тем же электронным каналам направляется для согласования уходящему на пенсию сотруднику. Если макет одобрен, то за месяц до даты выхода на пенсию по тем же электронным каналам с письменного разрешения сотрудника к нам направляется заявление на назначение страховой пенсии и заявление о способе ее доставки. Такое заблаговременное электронное взаимодействие «через работодателя» позволяет обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах выходящих на пенсию граждан и своевременно, в полном объеме назначать им пенсию», - заключает Управляющий Отделением ПФР.

Отделение ПФР по г. Москве и Московской области приглашает работодателей столицы и Московской области к электронному взаимодействию.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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