ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм

С 1 июля стартовала очередная кампания по представлению ежемесячной отчетности в ПФР. Большинство работодателей Санкт-Петербурга и Ленинградской уже отказались от бумажных носителей в пользу электронного документооборота, что говорит о сознательности работодателей, ценящих свое время и силы, отмечают в региональном отделении фонда. В июне 82,5% работодателей представили отчетность в электронном виде.

Несмотря на удобство электронного документооборота, консервативными остаются около 17,5% страхователей, которые предоставляют отчетность в бумажном виде. Такая привычка создает дополнительные сложности, прежде всего самим работодателям, ведь они тратят свое время для личного обращения в территориальные органы ПФР или отделения почтовой связи.

Кроме того, при сдаче отчетности на бумажном носителе организация или ИП лишается возможности получать протокол в режиме реального времени и оперативно исправлять ошибки.

Если вы не в числе консерваторов и хотите экономить свое время, подключитесь к системе электронного документооборота, призывают в ПФР.