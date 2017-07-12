ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм
С 1 июля стартовала очередная кампания по представлению ежемесячной отчетности в ПФР. Большинство работодателей Санкт-Петербурга и Ленинградской уже отказались от бумажных носителей в пользу электронного документооборота, что говорит о сознательности работодателей, ценящих свое время и силы, отмечают в региональном отделении фонда. В июне 82,5% работодателей представили отчетность в электронном виде.
Несмотря на удобство электронного документооборота, консервативными остаются около 17,5% страхователей, которые предоставляют отчетность в бумажном виде. Такая привычка создает дополнительные сложности, прежде всего самим работодателям, ведь они тратят свое время для личного обращения в территориальные органы ПФР или отделения почтовой связи.
Кроме того, при сдаче отчетности на бумажном носителе организация или ИП лишается возможности получать протокол в режиме реального времени и оперативно исправлять ошибки.
Если вы не в числе консерваторов и хотите экономить свое время, подключитесь к системе электронного документооборота, призывают в ПФР.
А ПФ настолько консервативен в НЕнастройке Личного Кабинета юридического лица и ИП у себя на сайте! И уже много лет! Получая при этом деньги из бюджета на настройку ЛК.... На марс быстрее полетим-чем ПФ настроит! У меня есть ключ ЭЦП-почему бы ПФ не обеспечить исполнение моего права на предоставление отчетности! И не через оператора, а напрямую в ПФ! Почта-это тоже мое право на исполнение обязанности.... Лучше бы ПФ стремился в другом направлении, в направлении отмены СЗВ-М, т.к. эта бумажка никому не нужна... Межведомственный обмен настроили бы и из РСВ от ФНС получали бы каждый квартал и оставили бы этих работающих пенсионеров (которых не так уж и много) в покое!!!! И так всем уже понятно, что которые не работают-получат перерасчет и доплату через 3 месяца (писали здесь ранее)