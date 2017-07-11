Клерк.Ру
 

"Налогоплательщик ЮЛ" обновлен до версии 4.54

11.07.17 17:37

На сайте ГНИВЦ размещено обновление программы "Налогоплательщик ЮЛ" до версии 4.54.

Напомним, "Налогоплательщик ЮЛ" предназначена для автоматизации процесса подготовки юридическими и физическими лицами документов налоговой и бухгалтерской отчётности, расчета страховых взносов, справок о доходах физических лиц (форма №2-НДФЛ), специальных деклараций (декларирование активов и счетов), документов по регистрации ККТ и других.

Кроме того, предлагается к скачиванию также версия 2.107 программы «Tester» (программа проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности).

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Бухгалтерские программы»
Бухгалтеру
 
Большое расследование «Клерка»: чем для бухгалтеров могло обернуться противостояние 1С и конкурентов?
 
Бухгалтеру
 
Есть ли жизнь без 1С или Как живут другие бухгалтерские программы
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Бухгалтерские программы»

Все семинары по теме Бухгалтерские программы
Рубрики
еще
»
Мнения169
Аноним прокомментировал материал «ИФНС требует документы и пояснения по выплатам в РСВ, которые не облагаются взносами»
18:36
Клерк
Невоспитанная прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
18:26
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
17:01
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
16:58
Аноним прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
16:53
ИП 6%
Izem прокомментировал материал «Налоговые органы могут запросить деловую переписку и обоснование выбора контрагента»
16:49
Клерк
YUM прокомментировал материал «Чем грозит новый показатель в счете-фактуре»
16:49
Аноним прокомментировал материал «Профсоюз летного состава РФ объяснил массовый отъезд пилотов в Азию»
16:46
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
16:38
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Чем грозит новый показатель в счете-фактуре»
16:34
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Чем грозит новый показатель в счете-фактуре»
16:33
Аноним прокомментировал материал «В Центробанке решили запретить автоматически переводить деньги с зарплатных карт «Мир»»
16:32
Клерк
YUM прокомментировал материал «Чем грозит новый показатель в счете-фактуре»
16:20
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
16:18
Аноним прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
16:04
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Чем грозит новый показатель в счете-фактуре»
15:57
Клерк
ciob прокомментировал материал «Чем грозит новый показатель в счете-фактуре»
15:49
Аноним прокомментировал материал «Налоговики призывают сажать работников за получение зарплаты «в конверте»»
15:47
Аноним прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
15:46
Клерк
LENA10 прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
15:35
Аноним прокомментировал материал «Трое россиян пытались бесплатно отдохнуть в отеле all inclusive в Анталье»
15:32
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
15:18
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
15:09
Аноним прокомментировал материал «Странные требования из налоговой. В чем виноваты программисты ФНС?»
15:09
Клерк
Листопад5 прокомментировал материал «Электронные больничные с 1 июля: разбираемся в тонкостях»
15:08
Клерк
МухоморВл прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
15:05
Клерк
hub прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
14:52
Энергия мысли
room111 прокомментировал материал «Профессиональная дискриминация: бухгалтер-мужчина — это не фантастика»
14:35
Аноним прокомментировал материал «Ростуризму предлагают ввести сбор для выезжающих на курорты за границу»
14:28
Клерк
hub прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
14:16
Аноним прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
14:06
Аноним прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
13:58
Клерк
hub прокомментировал материал «Законопроект: деньги, собранные регоператором на капремонт, должны храниться на депозите»
13:54
Клерк
hub прокомментировал материал «Законопроект: деньги, собранные регоператором на капремонт, должны храниться на депозите»
13:52
Аноним прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
13:50
Аноним прокомментировал материал «Контрагент в рамках должной осмотрительности запрашивает СЗВ-М и штатное расписание»
13:45
еще
 