"Налогоплательщик ЮЛ" обновлен до версии 4.54

На сайте ГНИВЦ размещено обновление программы "Налогоплательщик ЮЛ" до версии 4.54.

Напомним, "Налогоплательщик ЮЛ" предназначена для автоматизации процесса подготовки юридическими и физическими лицами документов налоговой и бухгалтерской отчётности, расчета страховых взносов, справок о доходах физических лиц (форма №2-НДФЛ), специальных деклараций (декларирование активов и счетов), документов по регистрации ККТ и других.

Кроме того, предлагается к скачиванию также версия 2.107 программы «Tester» (программа проверки файлов на соответствие форматам представления в электронном виде налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности).