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ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы

12.07.17 11:17

Бывшая сотрудница, пребывающая на пенсии, обратилась к бухгалтеру за разъяснениями. Взволнованная пенсионерка рассказала о полученном из ПФР письме с угрозами, в котором от нее требуют возврата пенсии.

ПФР утверждает, что ошибочно проиндексировал ее пенсию, считая пенсионерку неработающей, но позже спохватился, сделал перерасчет и требует вернуть деньги. Однако женщина действительно не работала.

При личном визите в ПФР ей пояснили, что во всем виноват бывший работодатель, который не сдает отчеты СЗВ-М. Однако и здесь неувязка. Бухгалтер заверила пенсионерку, что все отчеты сданы. Так кто же виноват и что делать?

Сотруднице-пенсионерке пришло письмо из ПФ о том, что с нее удерживается страховая пенсия за период с 08.2016 по 06.2017 в размере 5628 руб (из-за неправильной индексации, как неработающей).
В письме сказано, что в случае, если она не вернет переплату, то дело будет передано в суд. К письму приложена распечатанная квитанция на уплату этой суммы.
Сотрудница поехала в ПФ по месту своей регистрации. Там даже не стали открывать ее лицевой счет, а стали успокаивать, что это организация не подала данные о стаже (аж за почти год!!!) и, мол, не волнуйтесь, разбираться будут с организацией, а не с вами.
И еще, что такие письма шлют всем, у кого организация не отчиталась... (!) И что ничего с вас не удержат.
Но предварительно сотрудница проконсультировалась со мной и я ее уверила, что сведения подавались ежемесячно. Осечка была в одном месяце - в мае 2016, когда ушла пустая СЗВ-М. Но потом была передана корректирующая.
Вот как так?!
Женщина боится, что передадут задолженность судебным приставам.
Ведь, как бы ни успокаивали в ПФ, а квитанцию на переплату заботливо приложили...
И просит меня разобраться. А в чем? У меня все сдано...
- Другая

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