«Путешествие» декларации из почтового отделения в ИФНС заняло 2 месяца

Индивидуальный предприниматель в апреле отправил в ИФНС декларацию по УСН за прошлый год, заплатил налоги и был уверен, что может спать спокойно. В мае ИП поменял адрес и, соответственно, сдавать декларацию за 2017 год должен уже в новую налоговую.

Каково же было его удивление, когда в июне он получил сообщение из старой ИФНС об отказе в приеме декларации.

Дело в том, что у ИФНС только в начале июня «дошел ход» до отправленной в апреле декларации, а к тому моменту налогоплательщик уже был снят с учета.

Такой историей поделилась читательница нашего форума.

В апреле 2017 была сдана декларация ИП по УСН за 2016 год по почте ценным письмом с описью вложения.

На днях пришел отказ в принятии декларации ИП в связи со сменой им места жительства.

В выписке из ЕГРИП в инспекции по новому месту жительства ИП зарегистрирован только 12 мая 2017г.

Соответственно, в апреле мы не могли сдавать отчетность в налоговую по новому месту жительства, так как ИП не был там еще зарегистрирован.

Правильно ли я понимаю, что декларацию инспекция по старому месту жительства обязана принять? Налог был уплачен в инспекцию по старому месту жительства.

Инспекция по старому месту жительства в уведомлении об отказе пишет что декларация к ним поступила только 05 июня 2017г. Я так понимаю, что почта передает ценные письма в налоговую по реестру ?

- alina987

Обсуждение происходит в теме форума «Отказ в принятии декларации ИП».

Напомним, ранее наши читатели уже жаловались, что в ИФНС очень медленно идет процесс занесения в базу деклараций, отправленных по почте. Не успевая вовремя внести данные, ИФНС, не долго думая, блокирует счет налогоплательщика, обещая снять блокировку после предъявления им почтового «квиточка», подтверждающего сдачу отчета.