Подведены итоги первого месяца добровольного эксперимента по маркировке лекарств

За месяц работы информационной системы по маркировке лекарственных препаратов в ней зарегистрировались 16 участников добровольного эксперимента – крупнейших представителей фармакологической отрасли: восемь производителей лекарств, включая три иностранные организации, пять дистрибьюторов, две аптеки и одно медицинское учреждение. Также в системе зарегистрировано 10 лекарственных препаратов. С помощью «Личного кабинета» участники эксперимента уже промаркировали более 16 тысяч упаковок лекарственных препаратов, сообщает ФНС России.

Для комфортного участия бизнеса в эксперименте ФНС России проводит информационно-разъяснительную работу. Так, на официальном сайте ФНС России в разделе «Маркировка товаров» создан подраздел «Лекарственные препараты», в котором размещены нормативно - правовые документы, требования к учетным системам участников, работает форум, где можно узнать информацию о самом эксперименте, а также найти ответы на часто задаваемые вопросы.

Специально для производителей лекарственных препаратов подготовлен видеоролик, в котором демонстрируется процесс маркировки (нанесение на пачки лекарств двухмерного штрихового кода (DataMatrix) на производственных линиях.

Решение о дальнейшем распространении системы маркировки лекарственных препаратов на фармацевтическую отрасль будет принято по результатам эксперимента. Эксперимент проводится на добровольной основе с 1 февраля по 31 декабря 2017 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.01.2017 № 62.