ЕГАИС распространят на производство лекарств

Правительство разработало поправки к законопроекту, направленному на совершенствование правового регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции.

Документом предусматриваются ужесточение правил производства и оборота спиртосодержащей пищевой и парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии, средств личной гигиены, а также значительное усиление ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции.

Кроме того, поправки к законопроекту предусматривают в том числе распространение действия ЕГАИС на производство лекарственных средств и медицинских препаратов, введение запрета на перемещение по территории России немаркированной в соответствии с российским законодательством алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28% объёма готовой продукции в объёме более 10 литров на одного человека, возможность ограничения доступа к сайтам, содержащим предложения о розничной продаже спиртосодержащей и алкогольной продукции дистанционным способом.