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Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция

12.07.17 16:14
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Налоговые органы призывают граждан проверять кассовые чеки на сайте ФНС. Управление ФНС по Липецкой области разместило подробную инструкцию по проверке.

На сайте ФНС России  в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» размещено мобильное приложение «Проверка кассового чека».  С помощью него каждый желающий может получать и хранить чеки в электронном виде, проверять их легальность, добросовестность продавца, а также сообщать о нарушении правил применения ККТ в ФНС России.

При первом открытии мобильного приложения пользователю будет предложено персонализировать себя и заполнить визитную карточку. Это необходимо для того, чтобы при покупке можно было быстро открыть приложение и, предъявив штрих-код кассиру, получить свой чек, не называя при этом своих персональных данных. Можно не указывать полностью свои имя и фамилию, функционал проверки чеков от этого не изменится.

Для удобства получения электронного чека можно использовать абонентский номер - номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Для того, чтобы в личной карточке появился штрих-код с обезличенными данными о пользователе и номере телефона, необходимо в разделе меню «Профиль и помощь» ввести номер телефона, на которое установлено приложение.

Получив кассовый чек, потребитель сможет легко проверить, передана ли информация о произведенном с ним расчете в ФНС. Для этого нужно вручную ввести данные кассового чека в специальные поля приложения или сканировать QR-код чека, и отправить соответствующий запрос. Сверив полученные данные с  информацией автоматизированной системы учета выручки, приложение отобразит результата проверки.

В случае обнаружения расхождений в проверяемом чеке с информацией в базе данных ФНС, или отсутствием информации о произведенном расчете, мобильное приложение позволяет направить сообщение в ФНС России о допущенном нарушении. Кроме того, сообщение может быть направлено в  случаях:

  • невыдачи чека;
  • выдачи чека с некорректными реквизитами;
  • невыдачи электронного чека.


При этом в сообщении нужно будет указать следующие данные:

  • дата, время и место (магазин, торговый автомат, платежный терминал, интернет-магазин, транспортное средство) совершения расчета
  • ИНН, адрес торговой точки (отметить на карте) или URL интернет-магазина
  • предмет расчета (товар, услуга, работа, ставка, выигрыш, лотерея)
  • название приобретенного товара или услуги
  • тип операции (приход, возврат прихода, расход, возврат расхода)
  • способ оплаты (наличными, электронными средствами платежа) и сумму расчета.
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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
Клерк
hub
, Белебей
При первом открытии мобильного приложения пользователю будет предложено персонализировать себя и заполнить визитную карточку. Это необходимо для того, чтобы при покупке можно было быстро открыть приложение и, предъявив штрих-код кассиру, получить свой чек, не называя при этом своих персональных данных. Можно не указывать полностью свои имя и фамилию, функционал проверки чеков от этого не изменится.

 Хорошо... А если ИП решил сэкономить немного и не приобрел сканер штрихкода при покупке онлайн ККТ?????? Или ФНС думают, что сейчас все только с штрих кодами торгуют(((((((((((

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