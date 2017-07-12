Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция

Налоговые органы призывают граждан проверять кассовые чеки на сайте ФНС. Управление ФНС по Липецкой области разместило подробную инструкцию по проверке.

На сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» размещено мобильное приложение «Проверка кассового чека». С помощью него каждый желающий может получать и хранить чеки в электронном виде, проверять их легальность, добросовестность продавца, а также сообщать о нарушении правил применения ККТ в ФНС России.



При первом открытии мобильного приложения пользователю будет предложено персонализировать себя и заполнить визитную карточку. Это необходимо для того, чтобы при покупке можно было быстро открыть приложение и, предъявив штрих-код кассиру, получить свой чек, не называя при этом своих персональных данных. Можно не указывать полностью свои имя и фамилию, функционал проверки чеков от этого не изменится.



Для удобства получения электронного чека можно использовать абонентский номер - номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Для того, чтобы в личной карточке появился штрих-код с обезличенными данными о пользователе и номере телефона, необходимо в разделе меню «Профиль и помощь» ввести номер телефона, на которое установлено приложение.



Получив кассовый чек, потребитель сможет легко проверить, передана ли информация о произведенном с ним расчете в ФНС. Для этого нужно вручную ввести данные кассового чека в специальные поля приложения или сканировать QR-код чека, и отправить соответствующий запрос. Сверив полученные данные с информацией автоматизированной системы учета выручки, приложение отобразит результата проверки.



В случае обнаружения расхождений в проверяемом чеке с информацией в базе данных ФНС, или отсутствием информации о произведенном расчете, мобильное приложение позволяет направить сообщение в ФНС России о допущенном нарушении. Кроме того, сообщение может быть направлено в случаях:

невыдачи чека;

выдачи чека с некорректными реквизитами;

невыдачи электронного чека.



При этом в сообщении нужно будет указать следующие данные: