Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция
Налоговые органы призывают граждан проверять кассовые чеки на сайте ФНС. Управление ФНС по Липецкой области разместило подробную инструкцию по проверке.
На сайте ФНС России в разделе «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники» размещено мобильное приложение «Проверка кассового чека». С помощью него каждый желающий может получать и хранить чеки в электронном виде, проверять их легальность, добросовестность продавца, а также сообщать о нарушении правил применения ККТ в ФНС России.
При первом открытии мобильного приложения пользователю будет предложено персонализировать себя и заполнить визитную карточку. Это необходимо для того, чтобы при покупке можно было быстро открыть приложение и, предъявив штрих-код кассиру, получить свой чек, не называя при этом своих персональных данных. Можно не указывать полностью свои имя и фамилию, функционал проверки чеков от этого не изменится.
Для удобства получения электронного чека можно использовать абонентский номер - номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Для того, чтобы в личной карточке появился штрих-код с обезличенными данными о пользователе и номере телефона, необходимо в разделе меню «Профиль и помощь» ввести номер телефона, на которое установлено приложение.
Получив кассовый чек, потребитель сможет легко проверить, передана ли информация о произведенном с ним расчете в ФНС. Для этого нужно вручную ввести данные кассового чека в специальные поля приложения или сканировать QR-код чека, и отправить соответствующий запрос. Сверив полученные данные с информацией автоматизированной системы учета выручки, приложение отобразит результата проверки.
В случае обнаружения расхождений в проверяемом чеке с информацией в базе данных ФНС, или отсутствием информации о произведенном расчете, мобильное приложение позволяет направить сообщение в ФНС России о допущенном нарушении. Кроме того, сообщение может быть направлено в случаях:
- невыдачи чека;
- выдачи чека с некорректными реквизитами;
- невыдачи электронного чека.
При этом в сообщении нужно будет указать следующие данные:
- дата, время и место (магазин, торговый автомат, платежный терминал, интернет-магазин, транспортное средство) совершения расчета
- ИНН, адрес торговой точки (отметить на карте) или URL интернет-магазина
- предмет расчета (товар, услуга, работа, ставка, выигрыш, лотерея)
- название приобретенного товара или услуги
- тип операции (приход, возврат прихода, расход, возврат расхода)
- способ оплаты (наличными, электронными средствами платежа) и сумму расчета.
Хорошо... А если ИП решил сэкономить немного и не приобрел сканер штрихкода при покупке онлайн ККТ?????? Или ФНС думают, что сейчас все только с штрих кодами торгуют(((((((((((