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Что делать, если в полученном из ИФНС уведомлении на уплату налогов содержатся ошибки

13.07.17 12:17
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УФНС России по Астраханской области приступило к рассылке налоговых уведомлений по имущественным налогам за 2016 год. В отдельных случаях по техническим причинам ошибочно проведено повторное начисление имущественных налогов за 2014-2015 годы, предупредили в УФНС. Если начисленные суммы Вами уплачены, то по прилагаемым квитанциям уплату следует произвести только за 2016 год.

Если в Вашем налоговом уведомлении:

  • содержатся неточные (неактуальные) сведения;
  • не учтены налоговые льготы и (или) налоговые вычеты

Вы можете направить соответствующее обращение в налоговую инспекцию с использованием сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенного на официальном интернет-сайте ФНС России.

При наличии оснований для перерасчета налога (налогов) и формирования нового налогового уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней:

1) обнулит ранее начисленную сумму налога и пеней;

2) сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и разместит его в Личном кабинете налогоплательщика;

3) в случае если вы не являетесь пользователем Личного кабинета налогоплательщика, направит вам новое налоговое уведомление по почте;

4) направит ответ на обращение, в т.ч. и в случае отсутствия основания для перерасчета налога (налогов).

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Федеральная налоговая служба

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3 мнения
Клерк
hub
, Белебей
УФНС России по Астраханской области приступило к рассылке налоговых уведомлений по имущественным налогам за 2016 год. В отдельных случаях по техническим причинам ошибочно проведено повторное начисление имущественных налогов за 2014-2015 годы, предупредили в УФНС. Если начисленные суммы Вами уплачены, то по прилагаемым квитанциям уплату следует произвести только за 2016 год.

 "Вот никогда таково не было и вдруг снова". А наказывать кого будут???? Компьютер????? Раз техническая причина...

<b>Модератор</b>
бух2007
В отдельных случаях по техническим причинам ошибочно проведено повторное начисление имущественных налогов за 2014-2015 годы, предупредили в УФНС.

 

И зачем рассылать заведомо ложные уведомления? О технической ошибке им заранее известно. Так исправьте, и высылайте правильные, зачем людей гонять?
Клерк
Gvozdi4ca
, Кемерово

бух2007, Вы писали:

И зачем рассылать заведомо ложные уведомления? О технической ошибке им заранее известно. Так исправьте, и высылайте правильные, зачем людей гонять?

 а сколько денег выкинуто в форточку на услуги почты. или неважно - все равно из кармана в карман?

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