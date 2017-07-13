Что делать, если в полученном из ИФНС уведомлении на уплату налогов содержатся ошибки

УФНС России по Астраханской области приступило к рассылке налоговых уведомлений по имущественным налогам за 2016 год. В отдельных случаях по техническим причинам ошибочно проведено повторное начисление имущественных налогов за 2014-2015 годы, предупредили в УФНС. Если начисленные суммы Вами уплачены, то по прилагаемым квитанциям уплату следует произвести только за 2016 год.

Если в Вашем налоговом уведомлении:

содержатся неточные (неактуальные) сведения;

не учтены налоговые льготы и (или) налоговые вычеты

Вы можете направить соответствующее обращение в налоговую инспекцию с использованием сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенного на официальном интернет-сайте ФНС России.

При наличии оснований для перерасчета налога (налогов) и формирования нового налогового уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней:

1) обнулит ранее начисленную сумму налога и пеней;

2) сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и разместит его в Личном кабинете налогоплательщика;

3) в случае если вы не являетесь пользователем Личного кабинета налогоплательщика, направит вам новое налоговое уведомление по почте;

4) направит ответ на обращение, в т.ч. и в случае отсутствия основания для перерасчета налога (налогов).