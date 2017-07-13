Что делать, если в полученном из ИФНС уведомлении на уплату налогов содержатся ошибки
УФНС России по Астраханской области приступило к рассылке налоговых уведомлений по имущественным налогам за 2016 год. В отдельных случаях по техническим причинам ошибочно проведено повторное начисление имущественных налогов за 2014-2015 годы, предупредили в УФНС. Если начисленные суммы Вами уплачены, то по прилагаемым квитанциям уплату следует произвести только за 2016 год.
Если в Вашем налоговом уведомлении:
- содержатся неточные (неактуальные) сведения;
- не учтены налоговые льготы и (или) налоговые вычеты
Вы можете направить соответствующее обращение в налоговую инспекцию с использованием сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенного на официальном интернет-сайте ФНС России.
При наличии оснований для перерасчета налога (налогов) и формирования нового налогового уведомления налоговая инспекция не позднее 30 дней:
1) обнулит ранее начисленную сумму налога и пеней;
2) сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и разместит его в Личном кабинете налогоплательщика;
3) в случае если вы не являетесь пользователем Личного кабинета налогоплательщика, направит вам новое налоговое уведомление по почте;
4) направит ответ на обращение, в т.ч. и в случае отсутствия основания для перерасчета налога (налогов).
"Вот никогда таково не было и вдруг снова". А наказывать кого будут???? Компьютер????? Раз техническая причина...
бух2007, Вы писали:
а сколько денег выкинуто в форточку на услуги почты. или неважно - все равно из кармана в карман?