Передавать сведения из системы Платон в ФНС будут по специальному порядку

Минтранс приказом от 10.02.2017 № 46 утвердил Порядок предоставления налоговым органам сведений из реестра системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (система Платон).

Сведения будут передаваться ежегодно, до 15 февраля по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. Необходимы они для расчета транспортного налога, который уменьшается на плату в систему "Платон". Кроме того, они могут передаваться по запросам налоговых органов в любое другое время года.