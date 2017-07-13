Как упрощают бухучет в странах СНГ: сводная информация опубликована на сайте Минфина

О малом бизнесе заботятся власти не только в России, но и в других странах СНГ. В том числе и упрощают ведение бухгалтерского учета.

Координационный совет по бухгалтерскому учету при Исполнительном комитете СНГ подготовил информацию об упрощенной системе бухучета в странах содружества. Документ опубликован на сайте Минфина.

Исследованы критерии отнесения к малому бизнесу в разных странах, субъекты применяющие упрощенный учет, нормативно-правовые акты, особенности системы бухучеты дла малых предприятий и т.д.

Четыре страны из девяти представленных в СНГ считают, что у них уже достаточно введеных способов упрощенного БУ - Азербайджан, Киргизия, Молдавия и Узбекистан. Признают недостаточность принятых упрощенных способов Россия, Беларусь, Казахстан и Таджикистан. Армения в опросе не участвовала.

Кроме выводов в опубликованном документе содержатся и рекомендации по совершенствованию национальных систем бухгалтерского учета малого бизнеса.