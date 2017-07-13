Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров

Достало! Наша читательница разгневана и в этой связи создала на форуме Клерк.ру специальную тему, где бы возмущенные бухгалтеры могли высказывать свое негодование по поводу действий налоговиков.

Женщина занимается бухбизнесом, и обслуживая множество компаний, может видеть весь масштаб «атаки» налоговиков на налогоплательщиков. По ее мнению, ситуация уже переходит все границы. Количество требований зашкаливает, а их содержание, порой, просто несуразно.

Я работаю в консалтинговой фирме, потому срез организаций более широкий, чем мог бы быть. Так вот. Это только у нас такое ощущение, что налоговая стала активнее требовать идиотские пояснения, выставлять требования об уплате при переплате налога и так далее?

У меня полное ощущение, что им дана команда "фас". И за долг в 1 рубль из тебя вынут всю душу и по каждой декларации 55 раз спросят - уверен ли ты в своих расчетах.

Из последнего.

У нас по одной из организаций переплата по НДС, купили оборудование для последующей сдачи в аренду. В момент покупки заявили возмещение на р/счет, но деньги не возвращали, а оставили в счет будущих платежей. 3 года налоговая понимала, что раз есть переплата по налогу и мы не платим, то эти деньги идут в счет текущих платежей. Последние 2 квартала понимать перестала и высылает требования об уплате. На звонки отвечают стандартно - это разные отделы, у нас тут красненьким светится и вообще приходите и разбирайтесь.

В другой ветке уже писала, что регулярно нас спрашивают почему НДС с авансов от покупателей не равен НДС от авансов поставщикам. КАЖДЫЙ квартал.

Про эпопею с передачей остатков из ПФР в налоговую даже писать не хочу. При наличии подписанной сверки с нулями из ПФР получаем сальдо расчетов с налоговой и пени по 150 рублей по каждому вида налога. Почему - непонятно. Сверку приняли, сказали, что будут разбираться. Руки бы оторвать тому деятелю, что эту перекачку придумал.

И таких примеров еще миллион. В целом очень жесткое стало отношение. У нас есть клиенты, которые пропадают на полгода, потом появляются и сдают отчеты с опозданиями (не по нашей вине). Их стали штрафовать не только, как фирму. но и лично директоров. Я понимаю, что налоговая тут в своем праве, но раньше не было такого.

В общем, вам не кажется, что стало больше требований, в том числе идиотских, стали жестче штрафовать, чуть что - арест на счет без разбора? Или это только в нашей выборке такие везунчики?

- Хвостик

Высказать свое мнение по этому «требовательно-пояснительному» вопросу можно в теме форума «Вам не кажется, что налоговая озверела?»