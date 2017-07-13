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Иностранные организации обязаны документально подтвердить свое право на доход

13.07.17 13:14

При применении положений международных договоров Российской Федерации иностранные организации помимо подтверждения постоянного местонахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор по вопросам налогообложения, должны представить российскому налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего дохода. Об этом напоминает УФНС Архангельской области и Ненецкого ао.

При определении фактического получателя дохода налоговыми органами могут приниматься во внимание документы (информация):

  • подтверждающие (опровергающие) наличие у получателя дохода права усмотрения в отношении распоряжения и использования полученного дохода;
  • подтверждающие возникновение у получателя дохода, местом регистрации или резидентства которого является государство (территория), с которым Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения, налоговых обязательств, подлежащих уплате, наличие которых подтверждает отсутствие экономии на налоге у источника в РФ при последующей передаче полученных денежных средств третьими лицами;
  • подтверждающие осуществление получателем дохода в государстве (территории), местом регистрации или резидентства которого является государство (территория), с которым РФ заключен международный договор об избежании двойного налогообложения, фактической предпринимательской деятельности.


Только при одновременном наличии у налогового агента двух подтверждений (о местонахождении и о праве на доход), полученных до даты выплаты дохода появится основание для освобождения этого дохода от удержания налога у источника выплаты или его удержания по пониженным ставкам. При отсутствии хотя бы одного из этих подтверждений налогообложение должно осуществляться исходя из ставок, установленных п. п. 2-4 ст. 248 Налогового кодекса.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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