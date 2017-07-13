О порядке заполнения налоговой отчетности по налогу на имущество организаций

УФНС России по Липецкой области на своем сайте разъяснило налогоплательщикам порядок заполнения разделов 2.1 форм налоговой отчетности по налогу на имущество организаций, утвержденных приказом ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ «Об утверждении форм и форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций в электронной форме и порядков их заполнения» (далее – приказ № ММВ-7-21/271@).



Согласно подпункту 3 пункта 6.2 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций, утвержденного приказом № ММВ-7-21/271@, строка с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 налоговой декларации (авансового расчета) заполняется в случае отсутствия информации по строке с кодом 010 (кадастровый номер) или строке с кодом 020 (условный номер) раздела 2.1 налоговой декларации.



При этом по строке с кодом 020 раздела 2.1 налоговой декларации может указываться условный номер объекта недвижимости, присвоенный в соответствии с Инструкцией о порядке присвоения при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним объектам недвижимого имущества условных номеров, которым в установленном законодательством Российской Федерации порядке не присвоен кадастровый номер (утверждена приказом Минюста России от 08.12.2004 № 192), или в соответствии с Порядком присвоения при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним объектам недвижимого имущества условных номеров, которым в установленном законодательством Российской Федерации порядке не присвоен кадастровый номер (Приложение № 2 к приказу Минэкономразвития России от 23.12.2013 № 765).



В случае отсутствия информации по строке с кодом 010 или строке с кодом 020 раздела 2.1 налоговой декларации и при отсутствии условного номера объекта недвижимости, по строке с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 налоговой декларации указывается инвентарный номер.



При этом в качестве инвентарного номера может заполняться инвентарный номер, присвоенный объекту недвижимости в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2010 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», либо инвентарный номер объекта недвижимости, присвоенный органами технической инвентаризации при проведении технического учета, технической инвентаризации (например, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17.08.2006 № 244 «Об утверждении формы технического паспорта объекта индивидуального жилищного строительства и порядка его оформления организацией (органом) по учету объектов недвижимого имущества», в соответствии с приказом Госстроя России от 26.08.2003 № 322 «Об утверждении Правил проведения государственного технического учета и технической инвентаризации комплекса сооружений городской сети кабельного телевидения», в соответствии с приказом Госстроя России от 29.12.2000 № 308 «Об утверждении порядка составления комплекта документов по технической инвентаризации имущественных комплексов, составляющих системы газоснабжения Российской Федерации, а также других объектов недвижимого имущества, принадлежащих ОАО «Газпром» и его дочерним организациям», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 № 921 «О государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительства»).



В аналогичном порядке следует заполнять строку с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций, форма которого утверждена приказом № ММВ-7-21/271@.