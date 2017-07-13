Клерк.Ру
 

О порядке заполнения налоговой отчетности по налогу на имущество организаций

13.07.17 14:46

УФНС России по Липецкой области на своем сайте разъяснило налогоплательщикам порядок заполнения разделов 2.1 форм налоговой отчетности по налогу на имущество организаций, утвержденных приказом ФНС России от 31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ «Об утверждении форм и форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций в электронной форме и порядков их заполнения» (далее – приказ № ММВ-7-21/271@).

Согласно подпункту 3 пункта  6.2 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций, утвержденного приказом № ММВ-7-21/271@, строка с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 налоговой декларации (авансового расчета) заполняется в случае отсутствия информации по строке с кодом 010 (кадастровый номер) или строке с кодом 020 (условный номер) раздела 2.1 налоговой декларации.

При этом по строке с кодом 020 раздела 2.1 налоговой декларации  может указываться условный номер объекта недвижимости, присвоенный в соответствии с Инструкцией о порядке присвоения при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним объектам недвижимого имущества условных номеров, которым в установленном законодательством Российской Федерации порядке не присвоен кадастровый номер (утверждена приказом Минюста России от 08.12.2004 № 192), или в соответствии с Порядком присвоения при проведении государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним объектам недвижимого имущества условных номеров, которым в установленном законодательством Российской Федерации порядке не присвоен кадастровый номер (Приложение  № 2 к приказу Минэкономразвития России от 23.12.2013 № 765).

В случае отсутствия информации по строке с кодом 010 или строке с кодом 020 раздела 2.1 налоговой декларации и при отсутствии условного номера объекта недвижимости, по строке с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 налоговой декларации указывается инвентарный номер.

При этом в качестве инвентарного номера может заполняться инвентарный номер, присвоенный объекту недвижимости в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2010 № 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств», либо инвентарный номер объекта недвижимости, присвоенный органами технической инвентаризации при проведении технического учета, технической инвентаризации (например, в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 17.08.2006 № 244 «Об утверждении формы технического паспорта объекта индивидуального жилищного строительства и порядка его оформления организацией (органом) по учету объектов недвижимого имущества», в соответствии с приказом Госстроя России от 26.08.2003 № 322 «Об утверждении Правил проведения государственного технического учета и технической инвентаризации комплекса сооружений городской сети кабельного телевидения», в соответствии с приказом Госстроя России от 29.12.2000 № 308 «Об утверждении порядка составления комплекта документов по технической инвентаризации имущественных комплексов, составляющих системы газоснабжения Российской Федерации, а также других объектов недвижимого имущества, принадлежащих ОАО «Газпром» и его дочерним организациям», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.12.2000 № 921 «О государственном техническом учете и технической инвентаризации в Российской Федерации объектов капитального строительства»).

В аналогичном порядке следует заполнять строку с кодом 030 (инвентарный номер) раздела 2.1 налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций, форма которого утверждена приказом № ММВ-7-21/271@.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Как заполнить отчет по налогу на имущество
 
Бухгалтерские новости
 
Трансформатор признан недвижимым имуществом
 
Бухгалтеру
 
Об инвентарных карточках основных средств
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
1
Мнения100
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
15:28
Клерк
panesh прокомментировал материал «Что изменилось в 2017 году?»
15:23
Клерк
Manul666 прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
15:16
Клерк
Ставка прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
15:12
Клерк
Листопад5 прокомментировал материал «Где в России можно отдохнуть недорого?»
15:02
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
14:50
Аноним прокомментировал материал «ПФР, угрожая судом, требует вернуть часть пенсии, потому что не видит отчеты СЗВ-М, которые сданы»
14:45
Аноним прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
14:29
Аноним прокомментировал материал «Госдума отказалась отправлять "санкционку" на социальные нужды»
14:21
Клерк
MissCherie прокомментировал материал «Где в России можно отдохнуть недорого?»
14:20
Клерк
MissCherie прокомментировал материал «5 минут на уход за ребенком не дает права получать пособие»
14:17
Клерк
StudentNo2 прокомментировал материал «Карт «Мир» эмитировано уже более 10 миллионов штук»
13:44
Аноним прокомментировал материал «Госдума отказалась отправлять "санкционку" на социальные нужды»
13:42
Аноним прокомментировал материал «Пенсионный фонд проводит проверку в связи с возможной утечкой данных»
13:20
Клерк
yanezh прокомментировал материал «Четыре типа людей, которые окружают вас в бухгалтерии. Что такое люди севера и юга, запада и востока»
13:16
Аноним прокомментировал материал «Госдума отказалась отправлять "санкционку" на социальные нужды»
13:12
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
13:11
Клерк
Gvozdi4ca прокомментировал материал «Что делать, если в полученном из ИФНС уведомлении на уплату налогов содержатся ошибки»
13:07
Аноним прокомментировал материал «Обособленное подразделение: за что суд снизил штраф в 20 000 раз»
12:58
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Что делать, если в полученном из ИФНС уведомлении на уплату налогов содержатся ошибки»
12:49
Клерк
msneg прокомментировал материал «15 лучших фильмов о юристах: что посмотреть на выходных»
12:46
Аноним прокомментировал материал «Что лучше: базовая бухгалтерия или 1С в облаке (1С:Фреш)?»
12:41
Клерк
Dance прокомментировал материал «Самые важные материалы по отчетности за 2 квартал 2017 года. С образцами»
12:30
Клерк
hub прокомментировал материал «Что делать, если в полученном из ИФНС уведомлении на уплату налогов содержатся ошибки»
12:27
Аноним прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
12:27
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «15 лучших фильмов о юристах: что посмотреть на выходных»
12:09
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
11:57
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Где в России можно отдохнуть недорого?»
11:55
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
11:45
Клерк
hub прокомментировал материал «Бюджетная отчетность ФНС России за 2016 год признана недостоверной»
11:45
Клерк
yante прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
11:30
Клерк
hub прокомментировал материал «Госорганы будут запрашивать справки о составе семьи без согласия на обработку персданных»
11:23
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
11:15
Аноним прокомментировал материал «ПФР: сдача СЗВ-М в бумажном виде – это консерватизм»
11:11
Клерк
hub прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
11:10
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Проверка кассового чека на сайте ФНС: подробная инструкция»
11:08
еще
 