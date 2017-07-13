Роструд разработал 50 проверочных листов с вопросами к работодателям

Роструд сегодня разместил проект своего будущего приказа «Об утверждении проверочных листов (списка контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) будут использоваться для проведения плановых проверок соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и включают в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки.

В приложении к приказу – 50 проверочных листов, которые содержат вопросы, реквизиты нормативного акта, устанавливающего обязательные требования и меры инспекторского реагирования.

В частности, лист №1 посвящен проверке порядка оформления на работу и содержит вопросы о заключении трудовых договоров, наличия медицинских заключений, ведении трудовых книжек и т.д.. Инспекторы также будут обращать внимание на то, не прикрываются ли трудовые отношения гражданско-правовыми договорами.

Приказ вступит в силу с 1 июля 2018 года.