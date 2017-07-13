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Расчетные листки могут быть в электронном виде

13.07.17 17:39

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, о размерах и об основаниях произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем, напомнили в ГИТ по Ставропольскому краю.

В правоприменительной практике часто возникает вопрос по поводу предоставления расчетных листков в электронном виде. По этому поводу в феврале текущего года высказал свое мнение Минтруд России: в трудовом договоре, коллективном договоре, локальном нормативном акте можно закрепить условие о том, что расчетные листки направляются работникам по электронной почте.

Вывод ведомства подкрепляется тем, что ТК РФ не регламентирует, как работодатель должен извещать сотрудников о составных частях зарплаты. А значит, в организации может быть установлен свой порядок извещения.

В судебной практике уже встречался подход, допускающий возможность в электронной форме извещать работников о составных частях зарплаты.

Если работодатель вовсе не предоставит расчетные листки сотрудникам, он нарушит трудовое законодательство. Юридическому лицу за такое нарушение грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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