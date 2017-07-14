Депутаты предложили ввести рассрочку по уплате налогов после налоговой проверки

Группа депутатов, в том числе и глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, внесла в Госдуму законопроект с поправками в часть первую Налогового кодекса.

Законопроектом предлагается давать рассрочку при невозможности единовременной уплаты налогоплательщиком начисленных налоговым органом по результатам налоговой проверки сумм налогов до истечения срока исполнения направленного требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов. В отличие от действующих в настоящее время оснований для изменения сроков уплаты налогов, может применяться к широкому кругу налогоплательщиков, считают авторы проекта.

Возможность переноса уплаты налогов будет определять уполномоченный орган, причем решение о рассрочке может быть принято, если сумма денежных поступлений на счета налогоплательщика за три месяца до подачи заявления была меньше суммы его краткосрочных обязательств за вычетом величины доходов будущих периодов. Кроме того, те, кто захочет получить рассрочку, должны вести свою деятельность как минимум год, а сумма по налогам, сборам, пеням и штрафам за этот период должна составлять от 30 до 70% (не менее и не более) выручки от реализации товаров. Если это ИП, то против него не может быть дел о несостоятельности, а юрлицо не должно находиться в процессе реорганизации или ликвидации. При подаче завления о рассрочке необходимо будет предоставить банковскую гарантию.