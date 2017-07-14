ФНС разъяснила порядок обложения торговым сбором

ФНС в своем письме № СД-4-3/13187@ от 07.07.2017 разъяснила положения главы 33 "Торговый сбор" НК РФ.

В письме, в частности, уточняется порядок представления уведомления по форме № ТС-1 в случае, когда уполномоченный орган в рамках контроля выявляет объект обложения сбором, на который налогоплательщик не представил уведомление.

В случае представления плательщиком сбора Уведомления ТС-1 с признаком "1 - возникновение объекта обложения сбора", в котором указан объект обложения сбором, идентичный объекту, содержащемуся в ранее поступившем в налоговый орган акте Уполномоченного органа о выявлении нового объекта обложения сбором, второго объекта обложения сбором не возникает.

Налоговый орган в рассматриваемом случае производит идентификацию объекта обложения сбором, указанного в акте Уполномоченного органа, с объектом, отраженным плательщиком торгового сбора в представленном в налоговый орган Уведомлении по форме N ТС-1, в целях исключения случаев повторного обложения торговым сбором.

Кроме того, ФНС пояснила, что если в течение одного периода обложения плательщик сбора сначала уведомляет налоговый орган о снятии с учета, а впоследствии уведомляет о возобновлении в данном периоде деятельности, облагаемой торговым сбором, с использованием этого же объекта, второго объекта обложения торговым сбором не возникает.

Повторного обложения торговым сбором также не возникает и в случае поступления в налоговый орган акта Уполномоченного органа, в котором содержатся сведения о выявлении нового объекта обложения сбором, идентичного объекту, по которому в квартале выявления Уполномоченным органом данного объекта плательщик торгового сбора ранее уведомил налоговый орган о прекращении деятельности с использованием этого объекта (о снятии с учета в качестве плательщика торгового сбора).