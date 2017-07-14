Налоговые органы менее чем за полгода на четверть увеличили поступления от взыскания задолженности

377 млрд рублей поступило в бюджет РФ за пять месяцев 2017 года в результате работы по взысканию задолженности, сообщает ФНС. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2016 года ( 301 млрд рублей).

Увеличение поступлений произошло на всех стадиях взыскания задолженности, включая показатели совместной работы с другими федеральными ведомствами. Возросла эффективность взаимодействия со Службой судебных приставов – за пять месяцев сумма взысканной задолженности выросла на 6 млрд рублей (или на 22%) и составила 33 млрд рублей.

В 2016 году ФНС России была разработана новая Концепция по работе с задолженностью, предусматривающая применение различных подходов по взысканию задолженности с учетом разных категорий налогоплательщиков.

Основная задача Концепции - повышение эффективности взыскания задолженности и увеличение поступлений денежных средств от взыскания задолженности.