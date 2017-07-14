Платите страховые взносы вовремя и правильно
Сразу несколько региональных Управлений ФНС РФ решили напомнить работодателям о своевременности и правильности уплаты страховых взносов.
В частности, УФНС Тамбовской области напоминает о статусах плательщика, указываемых в поле 101 платежного поручения:
- «01» - юридическое лицо;
- «09» - индивидуальный предприниматель;
- «10» - нотариус, занимающийся частной практикой;
- «11» - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
- «12» - глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
- «13» - физическое лицо.
УФНС Удмуртии проанализировало невыясненные платежи и указывает на то, что больше всего ошибок допущено в получателе платежа, КБК и ОКТМО. И дает рекомендации по заполнению платежных поручений на перечисление взносов:
1) В поле «Получатель» должно указываться сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование страховых взносов конкретного плательщика;
2) В полях «ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и «КПП» налогового органа, осуществляющего администрирование;
3) Первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должны принимать значение «182» - Федеральная налоговая служба. Перечень кодов бюджетной классификации (КБК), для уплаты страховых взносов утвержден приказом ФНС России от 29.12.2016 № ММВ-7-1/734@.
4) Поле «105» ОКТМО заполняется в соответствии с кодом ОКТМО местонахождения плательщика страховых взносов.
А УФНС Пермского края просто призывает платить взносы вовремя и приводит сроки уплаты:
- За июнь 2017 года срок уплаты - не позднее 17 июля 2017 года.
- За июль 2017 года срок уплаты - не позднее 15 августа 2017 года.
- За август 2017 года срок уплаты - не позднее 15 сентября 2017 года.
- За сентябрь 2017 года срок уплаты - не позднее 16 октября 2017 года.
- За октябрь 2017 года срок уплаты - не позднее 15 ноября 2017 года.
- За ноябрь 2017 года срок уплаты - не позднее 15 декабря 2017 года.
- За декабрь 2017 года срок уплаты - не позднее 15 января 2018 года.