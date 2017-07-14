Платите страховые взносы вовремя и правильно

Сразу несколько региональных Управлений ФНС РФ решили напомнить работодателям о своевременности и правильности уплаты страховых взносов.

В частности, УФНС Тамбовской области напоминает о статусах плательщика, указываемых в поле 101 платежного поручения:

«01» - юридическое лицо;

«09» - индивидуальный предприниматель;

«10» - нотариус, занимающийся частной практикой;

«11» - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

«12» - глава крестьянского (фермерского) хозяйства;

«13» - физическое лицо.

УФНС Удмуртии проанализировало невыясненные платежи и указывает на то, что больше всего ошибок допущено в получателе платежа, КБК и ОКТМО. И дает рекомендации по заполнению платежных поручений на перечисление взносов:

1) В поле «Получатель» должно указываться сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование страховых взносов конкретного плательщика;



2) В полях «ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и «КПП» налогового органа, осуществляющего администрирование;



3) Первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должны принимать значение «182» - Федеральная налоговая служба. Перечень кодов бюджетной классификации (КБК), для уплаты страховых взносов утвержден приказом ФНС России от 29.12.2016 № ММВ-7-1/734@.



4) Поле «105» ОКТМО заполняется в соответствии с кодом ОКТМО местонахождения плательщика страховых взносов.

А УФНС Пермского края просто призывает платить взносы вовремя и приводит сроки уплаты: