Клерк.Ру
 

Платите страховые взносы вовремя и правильно

14.07.17 13:16

Сразу несколько региональных Управлений ФНС РФ решили напомнить работодателям о своевременности и правильности уплаты страховых взносов.

В частности, УФНС Тамбовской области напоминает о статусах плательщика, указываемых в поле 101 платежного поручения:

  • «01» - юридическое лицо;
  • «09» - индивидуальный предприниматель;
  • «10» - нотариус, занимающийся частной практикой;
  • «11» - адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
  • «12» - глава крестьянского (фермерского) хозяйства;
  • «13» - физическое лицо.

УФНС Удмуртии проанализировало невыясненные платежи и указывает на то, что больше всего ошибок допущено в получателе платежа, КБК и ОКТМО. И дает рекомендации по заполнению платежных поручений на перечисление взносов:

1) В поле «Получатель» должно указываться сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках - сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование страховых взносов конкретного плательщика;

2) В полях «ИНН» и «КПП» получателя средств - значение «ИНН» и «КПП» налогового органа, осуществляющего администрирование;

3) Первые три знака, обозначающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, должны принимать значение «182» - Федеральная налоговая служба. Перечень кодов бюджетной классификации (КБК), для уплаты страховых взносов утвержден приказом ФНС России от 29.12.2016 № ММВ-7-1/734@.

4) Поле «105» ОКТМО заполняется в соответствии с кодом ОКТМО местонахождения плательщика страховых взносов.

А УФНС Пермского края просто призывает платить взносы вовремя и приводит сроки уплаты:

  • За июнь 2017 года срок уплаты - не позднее 17 июля 2017 года.
  • За июль 2017 года срок уплаты - не позднее 15 августа 2017 года.
  • За август 2017 года срок уплаты - не позднее 15 сентября 2017 года.
  • За сентябрь 2017 года срок уплаты - не позднее 16 октября 2017 года.
  • За октябрь 2017 года срок уплаты - не позднее 15 ноября 2017 года.
  • За ноябрь 2017 года срок уплаты - не позднее 15 декабря 2017 года.
  • За декабрь 2017 года срок уплаты - не позднее 15 января 2018 года.
Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»
Бухгалтеру
 
Ставка 20 % по страховым взносам: что нужно знать бухгалтеру
 
Бухгалтеру
 
Оплата налогов третьим лицом: на что обратят внимание налоговики
 
Бухгалтеру
 
Как заполнить платежное поручение-2017 на уплату чужих налогов
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды»

Все семинары по теме Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды
Рубрики
еще
»
календарь налогоплательщика
2
Мнения60
Аноним прокомментировал материал «15 лучших фильмов о юристах: что посмотреть на выходных»
13:18
Аноним прокомментировал материал «Законопроект о курортном сборе готов ко второму чтению»
13:15
Клерк
Форель прокомментировал материал «Как упрощают бухучет в странах СНГ: сводная информация опубликована на сайте Минфина»
12:58
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
12:54
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
12:50
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
12:44
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
12:39
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Законопроект о курортном сборе готов ко второму чтению»
12:34
Клерк
esuhovitskaya прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
12:34
Клерк
StudentNo2 прокомментировал материал «15 лучших фильмов о юристах: что посмотреть на выходных»
12:32
Аноним прокомментировал материал «Законопроект о курортном сборе готов ко второму чтению»
12:31
Клерк
Olsama-3 прокомментировал материал «Роструд разработал 50 проверочных листов с вопросами к работодателям»
12:24
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
12:18
Аноним прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
12:18
Аноним прокомментировал материал «Карт «Мир» эмитировано уже более 10 миллионов штук»
12:16
Аноним прокомментировал материал «Муки выбора: ИП или наемный работник»
12:15
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «80-летним пенсионерам положена прибавка к пенсии»
12:14
Клерк
yante прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
12:05
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
11:58
Клерк
Ставка прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
11:57
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
11:53
Клерк
Старый ворчун прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
11:52
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
11:47
Клерк
pilsonis прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
11:45
Клерк
yante прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
11:41
Клерк
msneg прокомментировал материал «Как из «плохой» справки о состоянии расчётов с бюджетом сделать «хорошую»: инструкция для бухгалтеров и юристов»
11:40
Клерк
yante прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
11:38
Аноним прокомментировал материал «Как из «плохой» справки о состоянии расчётов с бюджетом сделать «хорошую»: инструкция для бухгалтеров и юристов»
11:36
Аноним прокомментировал материал «10 ошибок, которых надо избегать в РСВ за полугодие 2017 года»
11:33
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста приведет к экономии бюджета на 1,7 трлн. рублей»
11:17
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
11:11
Аноним прокомментировал материал «Верховный Суд признал предпринимательством продажу недвижимости, приобретенной до регистрации ИП»
11:08
Клерк
yante прокомментировал материал «Где в России можно отдохнуть недорого?»
10:57
Аноним прокомментировал материал «Количество налоговых требований и их содержание вызывают гнев бухгалтеров»
10:55
Аноним прокомментировал материал «ИП на упрощенке: фиксированные страховые взносы с учетом расходов»
10:54
Аноним прокомментировал материал «ИП на упрощенке: фиксированные страховые взносы с учетом расходов»
10:54
еще
 